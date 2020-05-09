Дивный новый мир. Как будет выглядеть сфера услуг на выходе из режима ограничений

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Режим поэтапного выхода из коронавирусных ограничений, объявленный президентом РФ 6 мая, обрел конкретные очертания в документах Роспотребнадзора. Вечером 8 мая ведомство опубликовало рекомендации регионам о том, при каких условиях можно возобновлять работу тем или иным предприятиям, в каком порядке это делать, а еще раньше появились указания для бизнеса, как работать «в условиях сохранения рисков». На основе этих документов «Фонтанка» представила, как будет выглядеть жизнь потребителей в коронавирусную эпоху.



Точных сроков начала снятия ограничений Роспотребнадзор не дает, но приводит формулы, по которым их можно рассчитать. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко допустил, что «режим выхода может стартовать, в зависимости от регионов, в конце мая — начале июня». Это совпадает с тем, как, по информации «Фонтанки», оценивают ситуацию в Смольном.

Предположим, что в середине лета первые послабления вступят в силу. Петербуржец, решивший провести отпуск на одном из отечественных курортов, чтобы привести себя в порядок, отправится в салон красоты. Непривычное начнется уже на входе: если вы пришли чуть заранее или мастер задерживается с предыдущим клиентом, ждать своей очереди придется на улице. Без оглядки на петербургскую погоду.

Будьте готовы к тому, что запись будет забита на месяцы вперед. Роспотребнадзор предлагает салонам красоты обслуживать каждого посетителя в отдельном помещении, то есть, вероятно, мастера, кто не имеет выделенных кабинетов, не смогут принимать более одного клиента за раз. После каждого придется делать перерыв на 20 минут — для дезинфекции.

Привычного сервиса уже не будет: чай и кофе для посетителей исключаются. Сам процесс маникюра и стрижки может оказаться на грани циркового мастерства: санитарные врачи декларируют принцип «социального дистанцирования работников и посетителей в 1,5 метра». Возможно ли, соблюдая такое расстояние, стричь или красить ногти, покажет практика.

Торговые центры будут открываться в последнюю очередь, а значит, чтобы выглядеть достойно на отдыхе, придется закупиться в интернетах или отправиться в ателье. Но и тут Роспотребнадзор непреклонен: соблюдайте социальную дистанцию и минимизируйте число примерок.

Следующий квест, который ожидает отпускника, это перелёт. Тут российские санитарные врачи довольно гуманны. В отличие от европейских коллег, которые предлагают рассаживать путешественников через место для ограничения контактов, Роспотребнадзор пока предъявляет одно требование: дезинфекция рук пассажиров перед посадкой на борт. Причем процесс необходимо контролировать. На борту должны быть маски и перчатки на каждого пассажира с расчетом на смену каждые три часа полета, но о контроле за их использованием ничего не сказано.



Свободу экипажа ограничат более существенно. Стюардесс и пилотов необходимо организованно доставлять на ночевку в продезинфицированном предварительно транспорте. Проживание с иными гражданами не допускается. По прибытии на курорт вас тоже могут ждать сюрпризы. Не факт, что к этому моменту откроются гостиницы: их санитарные врачи приберегли для финального этапа снятия ограничений, и рекомендаций для них пока нет. Зато есть правила работы для санаторно-курортных учреждений. Но в них, как в лагеря, будут заселять сменами по 14 дней: произвольно выбрать время отдыха не получится. Первое, что вас может ждать при заселении, это стойка регистрации с защитным стеклом, на которой у вас потребуют справку, что вы не больны COVID-19. Если таковой не будет, с крышей над головой придется попрощаться. Поселиться в одном номере с другом и подругой не получится: Роспотребнадзор настаивает на одноместном проживании, исключение только для семейных с документами.

В номере тоже может не оказаться привычного убранства. Для эффективной дезинфекции санитарные врачи, в частности, предписывают избавиться от ковров и обоев. Зато на кроватях будут влагонепроницаемые наматрасники. Убирать и дезинфицировать ваш номер должны дважды в день.



Питаться, скорее всего, придется в номере. А если все-таки будет открыт обеденный зал, рассаживать там будут по одному на расстоянии двух метров (исключение, опять же, только для семейных пар). Шведский стол — тоже с социальным дистанцированием.

Попасть на пляж может оказаться проблематично. Санитарные врачи советуют санаториям рассчитать его вместимость и не пускать больше положенного числа за раз. Шезлонги надо расставить с соблюдением социальной дистанции, а также нанести сигнальную разметку: на песок или куда-то еще — не указывается. Сотрудники обязаны зорко следить за тем, как загорающие и купающиеся держат дистанцию. Также отдыхающие будут периодически наблюдать, как персонал в полных защитных костюмах дважды в день проводит дезинфекцию пляжного оборудования и обрабатывает шезлонги после каждого посетителя.

Будьте готовы к тому, что отпуск затянется на неопределенное время. Курортникам будут мерить температуру. Если у кого-то из них диагностируют коронавирус, санаторий превратится в обсерватор.



Посещение ресторана тоже не будет прежним. На первом этапе разрешат работать заведениям с залом площадью не больше 50 кв. м, где разрешат поставить не больше пяти столов. О посиделках в компании придется забыть: посадят максимум по двое. Столы должны стоять в 1,5–2 метра друг от друга. Или, как уточняет Роспотребнадзор в своем последнем документе, зал можно разбить перегородками.

Перспективы окончательного возвращения к прежней жизни еще более туманны, чем запуск переходного периода. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, некоторые ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины. А ее отечественные ученые обещают не раньше чем к концу года.

Представители бизнеса не слишком рады условиям ведения дел в режиме «новой нормальности». Так, Ассоциация организаторов оздоровительного туризма и корпоративного здоровья уже обратилась в Роспотребнадзор с просьбой пересмотреть свою позицию. По мнению предпринимателей, выполнение предложенных мер потребует больших финансовых вложений и времени для переустройства, в результате многие санаторно-курортные учреждения просто не смогут возобновить работу после эпидемии.

