«Времена бескрайнего мира прошли». В Европу с анализом на коронавирус и не в этом году

Беззаботных поездок в любимые европейские городки, скорее всего, больше не будет. По крайней мере в ближайшие годы, даже по окончании пандемии нового коронавируса, такой туризм будет удовольствием дорогим и трудным, говорит эксперт «Фонтанки» Константин Ранкс.

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По данным Всемирной туристической организации ООН, 96% мировых турнаправлений ввели ограничения для туризма в связи с эпидемией COVID-19. Мировая туристическая отрасль считается самой пострадавшей, и перспективы ее восстановления, даже в случае снятия большей части внутренних ограничений, весьма туманны. Эксперты пытаются понять, к чему готовиться и какие возможны решения.

Прежде всего нужно понять, что, несмотря на частные мнения отдельных специалистов, в мировом научном сообществе существует общее мнение, согласно которому коронавирус SARS-Cov-2 представляет собой реальную угрозу для жизни человека, причем в массовом масштабе.



Ссылки на то, что он поражает в основном «больных и старых», неприемлемы в демократическом, гуманистическом обществе и не принимаются в рассмотрение, задача здравоохранения в развитых странах — спасать всех до последней возможности. А для этого необходимо, на данном этапе, стараться с помощью установления различных барьеров растянуть во времени заболеваемость вирусом — с одной стороны, в ожидании разработки действенных лекарств и вакцины, с другой — для уменьшения суточной нагрузки на больницы. Говоря образно, 1000 заболевших в день — это коллапс для больницы с 30 койками интенсивной терапии, но вполне терпимая ситуация, если эта тысяча будет поступать в течение полугода.



В связи с этим в Евросоюзе, который для большинства путешествующих россиян, живущих на Северо-Западе, является одним из основных туристических направлений, разрабатывают решения, которые необходимо учитывать при планировании и отдыха, и бизнеса.



Во-первых, вопрос сроков открытия внешних границ Евросоюза стоит в самом конце списка мер, которые представлены Еврокомиссией в её «дорожной карте». ЕК ставит скорость смягчения ограничительных режимов в зависимость от развития ситуации, при наличии четкого контроля за её состоянием. Открытие внешних границ — это «второй этап», связанный с эпидемиологической ситуацией вне Евросоюза. Президент Чехии Милош Земан, к примеру, предложил не открывать границы Союза еще год. Президент Франции Эммануэль Макрон осторожнее говорит: «До сентября».



Но даже когда уменьшатся риски пандемии, следует ожидать запроса со стороны государств дополнительных документов у лиц, желающих получить шенгенскую визу, касающихся их здоровья. Вполне возможно, что соискателям визы потребуется предоставить тест на коронавирус с отрицательным результатом, который был проведен в течение последних двух недель до подачи заявления на визу. А возможно, еще один — непосредственно перед поездкой. Когда же появится признанная в ЕС вакцина, соискателям визы потребуются подтверждающие документы о вакцинации.

Официальные лица ЕС заявляют, что такой порядок не является чем-то необычным; в частности, в прошлом некоторые страны — участницы Шенгенского соглашения предъявляли аналогичные требования в отношении жителей стран, пострадавших от свиного гриппа и вируса Эболы.

В связи с этим немецкие специалисты предполагают, что по крайней мере нынешний летне-осенний туристический сезон для Германии будет сезоном «внутреннего туризма». Скорее всего, туризм будет возрождаться прежде всего как автомобильный, семейный и по индивидуальному плану. Предполагается, что авиасообщение будет восстанавливаться медленно, и сами немцы будут опасаться оказаться за границей — тем более за пределами Евросоюза.



Deutsche Welle обращает внимание на слова председателя Еврокомиссии (то есть главы Евросоюза) Урсулы фон дер Ляйен, которая вообще советует подождать с бронированием летнего отпуска: «В настоящий момент никто не может сделать надежные прогнозы на июль и август», — приводит DW её слова в интервью немецкой массовой газете Bild am Sonntag. Их считают и скрытым предупреждением всей европейской туриндустрии: нынешний высокий сезон может вообще не состояться.

С немцами в целом согласны и финны, которые смотрят на перспективы развития туризма в ближайшее время достаточно пессимистично. В частности, YLE 18 апреля отмечает, что тот туризм, который мы знали, перестанет существовать как минимум на год или даже два. По мнению Мики Аалтола, директора Института внешней политики «похоже, времена бескрайнего мира прошли». И если в пределах Шенгенской зоны туризм восстановится быстрее, то вот относительно того, что будет за её пределами, прогнозировать сложнее. По его мнению, восстанавливать связи можно только с теми странами, которым можно доверять. В числе сомнительных г-н Аалтола назвал Китай, Индию и Индонезию.



Хели Мяки-Френти, исполнительный директор Финской ассоциации туризма, считает, что неминуемы особые меры безопасности, в том числе при возобновлении авиаперелетов, и возможно введение специальных паспортов здоровья.

Финские эксперты отмечают, что внешний туризм может стать роскошью для многих европейцев в силу целого ряда причин, и в первую очередь из-за подорожания авиабилетов. Билеты же подорожают в связи с тем, что будет ограничено число пассажиров в самолетах — опять же из-за угрозы массового заражения. Уже есть разговоры, что рассаживать авиапутешественников будут «через место», для уменьшения контактов.

Ну и возвращаемся к сокращению числа людей с выданными визами.

Нужно учитывать, что если страны Евросоюза введут ограничительные меры для иностранных граждан, то, согласно «принципу взаимности», такие же меры можно ожидать и в отношении европейцев, которые соберутся выехать за пределы Евросоюза, например в Россию. И главной проблемой теперь уже станет именно медицинская составляющая — а именно получение признанной и в ЕС, и в России вакцины и прохождение соответствующего теста на коронавирус.



Определенные силы как в Евросоюзе, прежде всего в странах Восточной Европы, так и в России будут стараться разыграть карту COVID`а для сокращения контактов между европейцами и россиянами, но с другой стороны, общая угроза может как раз сплотить государства перед лицом проблемы тяжелого экономического кризиса.



Гораздо важнее могут оказаться социальные вызовы. Об этом говорят не только финские эксперты — повсеместно идет разговор о том, что коронавирус выявил крайнюю степень материальной дифференциации общества: даже у так называемого среднего класса в Европе нет достаточной финансовой «подушки безопасности», достаточно не работать месяц — максимум два, и вся жизнь идет под откос. При этом немногие финансовые воротилы не только не теряют, но и приумножают свои капиталы.



Расслоение общества видится неминуемым — например, Венеция задумывается над квотированием турпотока в свой город. Однако квотирование, то есть уменьшение числа туристов, неминуемо потребует повышения стоимости услуг, то есть Венеция станет местом отдыха наиболее обеспеченных туристов.



В связи с обнародованной информацией можно предположить, что станет с туристической индустрией России в ближайшем будущем. Очень мало надежд на то, что в скором времени откроются европейские направления — для любого транспорта. Скорее можно ожидать возобновления восточных направлений, но и это пока можно отнести к благим пожеланиям.



Въездной туризм также может надеяться, скорее всего, на туристов из Азии. Европейские туристы, судя по всему, появятся «на брегах Невы» еще не скоро.



Резервом станут свои, местные гости. При этом нужно учесть, что их покупательная способность значительно упадет, поэтому у отельеров и рестораторов возникнет вопрос: на кого рассчитывать свои услуги?



Как и в ЕС, можно ожидать подъема агротуризма и экотуризма. С одной стороны, он может быть достаточно дешевым, с другой — более здоровым и, что важно, индивидуальным.



Большое количество людей, переболевших COVID-19 в легкой форме, все равно будут иметь проблемы со здоровьем, а значит, вырастет спрос на санаторный и медицинский туризм. Выиграют те предприниматели, которые смогут предложить гостям оздоровительный отдых, совмещенный с культурными мероприятиями.



В целом можно согласиться с финским экспертом Микой Аалтола, который скрепя сердце признает, что конец эпохи беззаботного туризма может оказаться шоком.

