Формула победы над ковидом. Почему Петербург не торопится выходить из режима ограничений

Оптимистичный сценарий, рассчитанный по одной из методик Роспотребнадзора, обещает начало освобождения в середине июня. Но чиновники не торопятся снимать запреты и пеняют горожанам на плохую самоизоляцию.

Разработать планы поэтапного выхода из режима ограничений президент РФ Владимир Путин поручил Роспотребнадзору и властям регионов. В ночь на 9 мая санитарное ведомство опубликовало методики расчетов, с помощью которых губернаторы должны понять, когда настал момент для снятия ограничений. «Фонтанка» применила формулы к ковидной статистике Северной столицы.

Параметр, по достижении которого Роспотребнадзор изначально предлагал Смольному начинать выход из режима самоизоляции, это соотношение числа новых случаев заболеваний к общему количеству. «Решения об ослаблении режима могут быть приняты, если темпы прироста не будут превышать 2%. На сегодня темпы прироста составляют от 7 до 8 %», — заявила 7 мая в эфире канала «Санкт-Петербург» глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова.



Вооружившись этой методикой, можно примерно определить предполагаемую дату снятия ограничительных мер. К примеру, в среднем за неделю с 8 по 14 мая ежедневное число новых случаев составило 435 (4,5% от 9486 — общего числа на 14 мая). На неделе с 1 по 7 мая в среднем было 313 случаев в день (4,7% от 6565 — общего числа на 7 мая). Если допустить, что среднее число заражений в неделю удастся удержать на уровне 450 в день, то двумя процентами от общего числа оно станет через 29 дней; если заражаться будут по 500 человек в день — через 31 день.

Но данный показатель в список официальных рекомендаций, опубликованный 9 мая, не вошел. Вместо этого санитарные врачи предлагают считать коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд и охват тестирования по методу ПЦР. Есть также три вспомогательных параметра: уровень летальности, избыточность заболевания внебольничными пневмониями и доля людей с иммунитетом.

Данных, которые ежедневно публикует коронавирусный оперштаб Смольного, достаточно, чтобы оценить, как минимум, два показателя Роспотребнадзора. Так, коэффициент распространения, то есть количество людей, которые заразил больной до его госпитализации, считается как сумма заболевших за последние 4 суток разделить на сумму заболевших за предыдущие 4 суток. Для запуска первого этапа он должен быть на уровне единицы.



По подсчету «Фонтанки», индекс был очень близок к требуемым для снятия ограничений значениям 12 и 13 мая: 1,05 и 1,01 соответственно. Но скачок числа новых случаев 14 мая откатил его к значению 1,17.

Зато показатель охвата тестированиями методом ПЦР (полимеразная цепная реакция, иными словами — забор мазка из носа и горла) в Петербурге гораздо выше требуемых значений. Так, по мнению Роспотребнадзора, для первого этапа снятия ограничений он должен составлять не менее 70 тестов в день на 100 тысяч населения, для второго — 90, для третьего 110 (рассчитывается как среднее за неделю). То есть для 5,4-миллионного Петербурга в день должны делать соответственно 3778, 4858 и 5938 в день. По данным оперштаба Смольного, с 8 по 14 мая было сделано 63 648 тысяч тестов, или в среднем 9 092 в день.

Третий показатель — свободный коечный фонд. Открытых данных, чтобы рассчитать его по формуле Роспотребнадзора, нет. Так, ведомство предлагает разделить общее число инфекционных коек (на дату отчета), принятое за 100%, на количество коек для больных COVID-19 и внебольничными пневмониями, запланированных к развертыванию в соответствии с приказом Минздрава. То есть речь идет о том, сколько еще инфекционных коек можно потенциально перепрофилировать под лечение коронавируса. Для того чтобы начать снимать ограничения, нужно не менее 50% от «нормативной потребности в инфекционных койках».



15 мая губернатор Александр Беглов сообщил, что в Петербурге «в соответствии с решением Минздрава сделали 5390 коек», но уже нарастили их число до 6353. Цель — увеличить показатель до 10 тысяч. В комитете по здравоохранению и Роспотребнадзоре на момент публикации на запрос «Фонтанки» о том, как эти цифры соотносятся с нормативом и общим числом инфекционных коек, не ответили.

В Смольном официальных прогнозов по снятию ограничений не дают. Собеседники «Фонтанки», близкие к оперативному штабу, еще на прошлой неделе ставили срок «не раньше июня». Вице-губернатор Евгений Елин 13 мая сообщал «Деловому Петербург», что в правительстве допускают, что режим самоизоляции может продлиться до августа.

Очевидно, что непредсказуемости добавляет неизвестная переменная — а именно динамика числа новых заболевших. В Смольном прирост новых случаев объясняют плохой самоизоляцией (оценивается на основе данных «Яндекса»). «Одна из причин этого (увеличения числа заболевших. — Прим. ред.) — низкий уровень самоизоляции, который в последние дни упал до 2,1 и в целом наблюдается его снижение», — подчеркивала администрация, объявляя о введении масочно-перчаточного режима. «Гайки открутили, режим самоизоляции ослабили — народ пошел и начал болеть», — комментировал динамику вице-губернатор Евгений Елин.



Но количество выявленных случаев также зависит от увеличения числа сделанных тестов и изменения подхода к диагностике. Например, больше диагнозов стали ставить с помощью компьютерной томографии, а при диагностике методом ПЦР иначе расставили приоритеты. Число тестов ПЦР, на основании которого Роспотребнадзор предлагает измерять масштаб диагностики, сам по себе тоже не является достаточно надежным параметром, так как не говорит о реальном охвате (часть тестов могли быть повторно сделаны одному и тому же человеку).

Не совсем четкая картина и со вспомогательными параметрами, которые предлагает оценивать Роспотребнадзор.

Относительно уровня летальности COVID-19 уже сломано немало копий. По Петербургу этот показатель на 14 мая составил 0,78% (от числа заболевших), в целом по стране — 0,9%. Это в 7,4 раза ниже, чем по миру, с гордостью сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Вопросом, является ли такая аномалия сознательным занижением, задались Financial Times и New York Times. Одна из причин — особенность регистрации смертей в России, следует из публикации «Медузы». Если смерть больного с COVID-19 вызвана осложнениями его хронических заболеваний, в посмертном диагнозе главной («первоначальной») причиной смерти могут назвать именно их.



Не слишком высокая точность тестов ПЦР заставляет подозревать COVID-19 во вспышке внебольничных пневмоний. Во всяком случае, сравнение числа случаев этого заболевания со средним уровнем за последние годы может быть одним из факторов принятия решений о снятии ограничений, считают в Роспотребнадзоре.

Тут поводов для оптимизма сразу становится меньше. С 1 марта внебольничной пневмонией в Петербурге заболело 11 223 человека, рассказал на отчете перед Законодательным собранием губернатор Александр Беглов. На последней неделе заболеваемость была выше среднего многолетнего показателя в 5,5 раза. Скончались за 2,5 месяца 697 человек, что в 10 раз больше, чем от подтвержденного COVID-19. Наконец, еще один параметр, который рекомендуют учитывать санитарные врачи, это доля людей с иммунитетом. Москва, судя по всему, ухватилась за эту идею, объявив масштабное обследование — по 70 тысяч человек ежедневно. Петербургские врачи пока проверили на наличие иммунитета 1276 человек. Но по этой выборке картина неутешительная: антитела против коронавируса определяются менее чем у 6%.

