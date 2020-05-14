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14.05.2020 12:07
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Туризм с направлением в обсерватор. «Аэрофлот» попросил президента ослабить карантин в регионах

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на совещании с президентом Владимиром Путиным 13 мая попросил поэтапно снять региональные карантинные меры. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к участникам совещания.

Сейчас авиакомпании практически не могут летать из Москвы, поскольку власти многих регионов в начале апреля ввели для прибывающих из столицы обязательный 14-дневный карантин. Просидеть, не выходя на улицу, можно по месту прописки или провести это время в обсерваторах, оплачивая проживание за свой счет.

По подсчетам «Медузы», подобные меры ввели 29 субъектов Федерации. В 15 из них карантин обязателен также для прибывающих из Петербурга, а еще в девяти — для приезжих из любого субъекта Федерации в принципе. Карантин действует, к примеру, в курортных регионах — в Краснодарском и Ставропольском краях и в Крыму.

Савельев попросил президента дать поручение оценить актуальность карантинных мер и разработать условия их постепенного снятия.

Ранее лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») сообщил о возобновлении внутрироссийских рейсов с 1 июня 2020 года: в частности, компания собирается летать в Анапу и Краснодар. Авиаперевозчик Azur Air, который до пандемии коронавируса специализировался на чартерных рейсах, начал продажу билетов на регулярные рейсы в Сочи.

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Комментарии (2)

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Пока возможны случаи полета заведомо больных, как в Нижневартовске, карантин отменять глупо.
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