Туризм с направлением в обсерватор. «Аэрофлот» попросил президента ослабить карантин в регионах

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на совещании с президентом Владимиром Путиным 13 мая попросил поэтапно снять региональные карантинные меры. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к участникам совещания.



Сейчас авиакомпании практически не могут летать из Москвы, поскольку власти многих регионов в начале апреля ввели для прибывающих из столицы обязательный 14-дневный карантин. Просидеть, не выходя на улицу, можно по месту прописки или провести это время в обсерваторах, оплачивая проживание за свой счет.

