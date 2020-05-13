Специализировавшийся на чартерах Azur Air начнет выполнять регулярные рейсы в Сочи

Авиаперевозчик Azur Air, который до пандемии коронавируса специализировался на чартерных рейсах, начал продажу билетов на регулярные рейсы в Сочи, сообщает ТАСС 13 мая со ссылкой на пресс-службу компании.



Как пояснил представитель компании, с 1 июня 2020 года Azur Air будет летать в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Уфы.

Рейсы будут обслуживать самолеты Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров. Из Москвы рейсы будут выполняться ежедневно, а из регионов — два раза в неделю, добавили в компании.