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13.05.2020 19:27
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Специализировавшийся на чартерах Azur Air начнет выполнять регулярные рейсы в Сочи

Авиаперевозчик Azur Air, который до пандемии коронавируса специализировался на чартерных рейсах, начал продажу билетов на регулярные рейсы в Сочи, сообщает ТАСС 13 мая со ссылкой на пресс-службу компании.

Как пояснил представитель компании, с 1 июня 2020 года Azur Air будет летать в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Уфы.

Рейсы будут обслуживать самолеты Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров. Из Москвы рейсы будут выполняться ежедневно, а из регионов — два раза в неделю, добавили в компании.

В конце марта Azur Air на фоне пандемии коронавируса вынуждена была приостановить все полеты, кроме вывоза оставшихся за границей россиян. Позже компания начала выполнять грузовые рейсы.

13 мая о возобновлении рейсов по России также объявил лоукостер «Победа».

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