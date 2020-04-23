Президент России Владимир Путин направил в Государственную думу законопроект, который корректирует закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и закон «О гражданской обороне». Документ опубликован на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Путин предложил заменить конкретный орган, который отвечает за координацию действий в соответствующих режимах, на абстрактное «подразделение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач». Сейчас в обоих законах значится «Национальный центр управления в кризисных ситуациях, подведомственный федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач».

«Это сдвиг с федерального на региональный уровень. Национальный центр — это принятие решений в Москве. Новая формулировка позволяет решать задачи региональным органам. Под эту формулировку можно подвести в том числе региональные органы», — комментирует инициативу «Фонтанке» профессор кафедры конституционного и муниципального права НИУ ВШЭ Илья Шаблинский.

Эксперт призывает не переживать из-за самого факта коррекции закона «о чрезвычайных ситуациях».

«Пока я не усматриваю здесь серьёзного политического замысла. Но я вижу создание правовой основы для перекладывания ответственности, смещения ответственности на региональные центры по противодействию ЧС. На всякий случай, — сказал Шаблинский и пояснил причину появления законопроекта именно сейчас: — Видимо, кто-то в правовом управлении администрации президента или в мэрии Москвы сообщил, что могут возникнуть проблемы, ведь у регионов нет этих прав. Там посмотрели, согласились и сказали что-то вроде «ну давай сейчас быстренько внесём, а эти быстро проштампуют». Примерно так».



В начале апреля Владимир Путин специальным указом разрешил руководителям российских регионов самостоятельно определять меры по обеспечению режима принудительной самоизоляции и введению ограничений из-за пандемии COVID-19.

17 апреля в Совете Федерации сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев призывал федеральные власти принимать решения в рамках закона «о чрезвычайных ситуациях», чтобы население и бизнес могли на законных основаниях требовать от властей компенсаций за вынужденный простой в работе.

«Введённый режим самоизоляции предоставил исполнительной власти массу полномочий, но не возложил на неё никакой ответственности, — заявлял парламентарий. — Люди попадают в ещё большую финансовую яму, которая может дать начало стихийным и необратимым процессам по всей стране».

Накануне стало известно, что Госдума может вскоре рассмотреть поправки в закон о полиции, которые существенно расширяют полномочия сотрудников МВД по ограничению перемещений граждан и вводят иммунитет для полицейских за возможные негативные последствия в результате их действий.

