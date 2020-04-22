Беспилотник оборудован камерой высокого разрешения и системой воспроизведения звука. Обычно спасатели используют его для поиска и спасения людей в лесах, на льду и на воде. Но в свободное от «работы» время его применяют для профилактической работы.

Беспилотный летательный аппарат используют сотрудники Комитета по вопросам законности для контроля за соблюдением жителями Петербурга ограничений, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции. Об этом «Фонтанке» 22 апреля сообщили в ведомстве.

На данный момент с помощью беспилотника патрулируется береговая линия Финского залива в Курортном районе. При необходимости видеозапись с него может использоваться для фиксации правонарушений и передаваться в правоохранительные органы.



В дальнейшем беспилотник планируется использовать и в других районах города.



Авиационная техника поступила на вооружение Поисково-спасательной службы только в прошлом году. Ее эксплуатация требует специальных навыков и знаний. И данная профилактическая работа является дополнительной практической тренировкой для операторов мобильного пункта управления.



В Петербурге действуют ряд ограничений и рекомендаций. В частности, за посещение парков, скверов, детских и спортивных площадок, лесов, лесопарковых зон штраф может достигать 30 тысяч рублей.



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