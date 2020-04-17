Сенатор от Иркутской области призвал власти ввести режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса, чтобы бизнес мог выжить в рамках карантина, который предполагает закон о ЧС. Об этом в пятницу, 17 апреля, Вячеслав Мархаев заявил в Совете Федерации.

«Несмотря на очередное обращение президента России Владимира Путина, считаю, что принимаемые меры по предотвращению последствий от распространения коронавируса носят характер полумер, которые усугубляют и без того сложное положение в стране. Введённый режим самоизоляции предоставил исполнительной власти массу полномочий, но не возложил на неё никакой ответственности», — заявил Мархаев на заседании, которое транслируется в прямом эфире на канале Совета Федерации в Youtube.

Фото: скриншот youtube Совет Федерации

Сенатор подчеркнул, что «обещанное президентом сохранение работникам заработной платы в реальности обернулись отправкой их в неоплачиваемый отпуск».

«Загнав всех на самоизоляцию, власти предпочли не замечать, что 2/3 россиян вообще не имели никаких накоплений. То есть значительная часть из числа работников могут не дотянуть до следующей зарплаты, которую им гарантировали. В предпринимательской сфере происходит юридический коллапс. Под угрозой срыва многие контракты. Отсутствует юридическая основа для приостановки их действий в рамках обстоятельства «форс-мажор». Те деньги, что власти выделят на зарплаты, бизнес сможет получить лишь во второй половине мая. Причём с довольно большим количеством условий, которые необходимо соблюсти. А до этого момента компаниям самим придётся выплачивать зарплату сотрудникам. Бизнесменам платить им уже нечем! Кому будет нужна эта поддержка через месяц — непонятно. Меры запаздывают минимум на месяц. Сегодня нужно говорить не о поддержке бизнеса, а о его реанимации. Агония бизнеса будет просто продлеваться», — заявил Вячеслав Мархаев.



Сенатор отметил, что на этом фоне «спешно утвердили поправки в КоАП и УК, связанные со штрафами за нарушение условий самоизоляции».

«Утверждается, что штрафы не являются карательной целью, но при этом регулярно отчитываются о составлении огромного количества протоколов, что не соответствует принципу справедливости и равенства. Люди попадают в ещё большую финансовую яму, которая может дать начало стихийным и необратимым процессам по всей стране», — считает Мархаев.

Для недопущения усугубления ситуации сенатор от Иркутской области предложил «объявить карантин в рамках чрезвычайной ситуации с вытекающими мерами поддержки бизнеса и населения».

Мархаев призвал спикера Валентину Матвиенко дать поручения профильным комитетам «выработать пути решения обозначенных проблем». Председатель Совфеда ответила Мархаеву благодарностью.

«Спасибо, Вячеслав Михавлович», — сказала Матвиенко, не комментируя призыв дать поручения коллегам.

После рассмотрения ряда вопросов Матвиенко добавила, что Совет Федерации уже принял и готовится принять 30 законопроектов о мерах поддержки населения и бизнеса. «Если недостаточно, предлагайте ещё», — добавила Матвиенко.

