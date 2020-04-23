Все видеокамеры на дорогах России объединят в единую систему контроля

Информация со всех дорожных видеокамер России будет поступать в единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП). Об этом 23 апреля пишет РБК со ссылкой на «Известия».



Сейчас в стране работают более 16 тысяч дорожных камер слежения, информация с них поступает в региональные дата-центры. После создания единой системы данные с камер будут загружаться в федеральный сегмент единого ЦАФАП. Представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» подтвердил изданию, что работа над созданием ЦАФАП уже идет, опытный прототип системы разработан НП «ГЛОНАСС».

