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23.04.2020 08:48
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Все видеокамеры на дорогах России объединят в единую систему контроля

Информация со всех дорожных видеокамер России будет поступать в единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП). Об этом 23 апреля пишет РБК со ссылкой на «Известия».

Сейчас в стране работают более 16 тысяч дорожных камер слежения, информация с них поступает в региональные дата-центры. После создания единой системы данные с камер будут загружаться в федеральный сегмент единого ЦАФАП. Представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» подтвердил изданию, что работа над созданием ЦАФАП уже идет, опытный прототип системы разработан НП «ГЛОНАСС».

Стоимость проекта оценивается в 100 млн рублей, срок развертывания системы составит от двух до пяти месяцев. В итоге регионы будут получать данные о нарушениях и штрафах после того, как они будут обработаны в федеральном центре.

Система сможет также исключить необоснованный доступ должностных лиц к личным данным автовладельцев — чтобы получить данные из системы должностному лицу придется сделать мотивированный запрос и подтвердить его электронной подписью. На ее основе будет создана также единая система розыска транспортных средств.

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