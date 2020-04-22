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22.04.2020 20:27
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Цифровые пропуска внедрят в 21 субъекте России

Федеральную платформу выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе России. Об этом 22 апреля сообщили в Минкомсвязи РФ.

Новость дополняется.

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Комментарии (1)

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