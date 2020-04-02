Президент России подписал указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Текст документа опубликован 2 апреля на сайте Кремля.
Первым пунктом стоит продление нерабочих дней до 30 апреля. Затем речь идет о предоставлении дополнительных полномочий главам субъектов РФ. Их обязывают определить в своем регионе территории, на которых будут вводиться ограничения из-за распространения коронавируса — «в том числе в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации». На этих территориях будет установлен «особый порядок передвижения транспортных средств» (кроме межрегиональных перевозок). Также должна быть ограничена деятельность большинства организаций. Исключения делаются для медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также ряда других — наприер, системообразующих, научных и образовательных (по согласованию с правительством РФ).
Федеральные, региональные и муниципальные органы власти должны определить численность госслужащих, которые будут обеспечивать работу с 4 по 30 апреля. То же самое касается СМИ. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.