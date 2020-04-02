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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

02.04.2020 17:03
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Путин: Региональным властям предоставят дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусом

Президент России 2 апреля в обращении к нации заявил, что главам субъектов РФ предоставят дополнительные полномочия для борьбы с распространением коронавируса. Каждый регион сам будет определять набор мер «для безопасности людей и сохранения инфраструктуры».

Президент отметил, что ситуация меняется, и в разных регионах, даже муниципалитетах, она также складывается по-разному. Он подчеркнул, что уже есть субъекты федерации, где коронавирус создал серьезную угрозу для людей, и привел в пример Москву, где переломить ситуацию пока не удается.

«Где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений. Эти особенности надо учитывать. В этой связи субъектам и главам субъектов федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальные именно для их территории как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры», - сообщил президент.

Владимир Путин добавил, что как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медучреждения, аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения.

В обращении Путин также объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.

О том, как мир, Россия и Петербург противостоят коронавирусной инфекции, «Фонтанка» ежедневно сообщает в онлайн-трансляции.

© Фонтанка.Ру

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