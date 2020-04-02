О продлении режима с сохранением заработной платы президент Владимир Путин рассказал 2 апреля в ходе обращения к гражданами России. Он выразил благодарность сотрудникам медицинских учреждений за их самоотверженный труд, однако подчеркнул, что пик эпидемии не пройден ни в мире, ни в России. В случае необходимости могут быть введены дополнительные ограничения.

Президент России заявил в обращении к нации, что нерабочая неделя продлевается до 30 апреля. «Угроза сохраняется, пик эпидемии не пройден», — подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, нерабочий режим ранее был введен в Петербурге с 30 марта до 5 апреля. О том, что он из себя представляет, — читайте здесь.

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