FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +5
77.73р85.74р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

02.04.2020 16:59
77
Печать

Путин: Нерабочая неделя продлевается до 30 апреля. «Угроза сохраняется, пик эпидемии не пройден»

Фото: скриншот трансляции

Президент России заявил в обращении к нации, что нерабочая неделя продлевается до 30 апреля. «Угроза сохраняется, пик эпидемии не пройден», — подчеркнул Владимир Путин.

О продлении режима с сохранением заработной платы президент Владимир Путин рассказал 2 апреля в ходе обращения к гражданами России. Он выразил благодарность сотрудникам медицинских учреждений за их самоотверженный труд, однако подчеркнул, что пик эпидемии не пройден ни в мире, ни в России. В случае необходимости могут быть введены дополнительные ограничения.

Напомним, нерабочий режим ранее был введен в Петербурге с 30 марта до 5 апреля. О том, что он из себя представляет, — читайте здесь.

О том, как мир, Россия и Петербург противостоят коронавирусной инфекции, «Фонтанка» ежедневно сообщает в онлайн-трансляции.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (77)

Mozg
Похоже, грядут беспорядки....
Игорь Титов
Сегодня все классиков цитируют, хочу Чаковского вспомнить-"четвертый день горели Бадаевские склады"
Julianna
Люди о каких деньгах вы все трезвоните?! Вы что не понимаете что жизнь своих близких и свою вы не купите ни за какие деньги! Да, все потеряют в той или иной степени, но зато останетесь живыми и здоровыми. В данном случае я полностью поддерживаю Владимира Владимировича. Это гуманно!
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний