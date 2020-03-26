Ешь, молись, люби — но только дома. Смольный вводит каникулы строгого режима
После новых указов Кремля и Смольного — какие радости жизни пока еще нам доступны и что грозит тем, кто ослушается запретов?
После объявления «президентских каникул» с 28 марта по 5 апреля с советом «побыть дома» у бизнеса и граждан осталось множество вопросов, но Смольному понадобилось менее суток, чтобы перевести предложенное главой государства на язык запретов.
Последовательно ограничивать досуг жителей Северной столицы власти начали еще 13 марта. К настоящему моменту до 30 апреля прекращены любые культурные, спортивные и досуговые мероприятия с числом участников более 50, закрыты театры и музеи. Следом Смольный начал выпроваживать посетителей из торгово-развлекательных центров: сначала остановив кинопоказы, затем опечатав фудкорты и фитнес-залы.
До мая петербуржцы будут лишены и других радостей жизни. Согласно дополнениям в постановление Смольного от 26 марта, прекратят работу детские игровые комнаты и развлекательные центры. Ночных развлечений тоже поубавится: под запрет попадут ночные клубы (дискотеки), ночные кабаре. Покурить кальян будет и вовсе негде — «паровые коктейли» нельзя подавать ни в специализированных заведениях, ни в обычных кафе, ни в иных общественных местах.
Опасные контакты сведут к минимуму и другими способами. В частности, не допускается распространение печатных материалов (листовок) из рук в руки. Также до 30 апреля приостановлены любые досуговые и торжественные мероприятия, на которых присутствуют люди.
Но на время президентских каникул режим будет куда строже. Чтобы у петербуржцев не было соблазна покидать жилье, тотально ограничивается работа предприятий общественного питания. Все бары, рестораны, кафе, столовые и закусочные не смогут обслуживать посетителей с 28 марта по 5 апреля — только доставлять свою продукцию на дом, в офисы и в номера гостиниц. Исключение составят столовые при предприятиях: они продолжат работу в прежнем режиме.
Повесить замок на двери на время внеочередных каникул придется и большинству предприятий розничной торговли. В Петербурге открыты будут только магазины, торгующие исключительно товарами первой необходимости и/или продуктами, а также аптеки, АЗС и заправки для электромобилей (в Ленобласти в этот список вошли и магазины стройхозтоваров). Список товаров первой необходимости для горожан в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле на момент публикации «Фонтанке» не уточнили. Для сравнения: правительство Москвы отнесло к таковым 21 наименование, включая средства личной гигиены, маски, антисептики, свечи со спичками, товары для детей (подгузники, соски, бутылочки), бензин и дизтопливо.
Воспользоваться каникулами, чтобы привести себя в порядок, не получится. Закроют двери большинство предприятий сферы услуг: салоны красоты, парикмахерские, маникюрные салоны и массажные кабинеты. Вы будете ходить не только некрасивыми, но и грязными: не смогут работать, химчистки и дома быта, клининговые компании.
Решить деловые вопросы тоже будет проблематично: с 28 марта по 5 апреля закроют двери МФЦ, услуги оказывают только в электронном виде. Возможно, страх людных мест оказался сильнее панической спешки, но начальник отдела по работе со СМИ петербургских МФЦ Виталий Симонов рассказал «Фонтанке», что ажиотажа в центрах в марте не наблюдается. «Мы посмотрели специально цифры и выяснили, что среднедневное количество обращений в марте снизилось на 8,7%, — говорит он. — В феврале у нас в среднем во все центры обращались чуть более чем 35 тысяч раз, а за последние 2 недели — чуть более 32 тысяч обращений. Проблем мы не ожидаем, таких услуг, которые нельзя перенести на неделю, мало».
Казалось бы, кому радоваться, как не детям. Ведь весенние каникулы продлятся фактически: школы, детские сады, учреждения дополнительного и среднего образования будут закрыты в Петербурге с 30 марта до 3 апреля. После отдыха школы должны перейти на дистанционное обучение. Детсады будут работать в режиме свободного посещения на основании заявления родителей.
Но гулять — с детьми или без них — будет особо негде: парки и скверы комблаг закроет на просушку.
Выехать из города будет сложнее: комтранс определил 120 маршрутов, которые вообще закрывают на неделю. Все они — коммерческие. В транспортном блоке пояснили принцип: в список попали маловостребованные, дублирующие социальные направления, а также те, которые везут в торговые центры.
Беглое наложение показывает: перечень этот во многом совпадает со списком маршрутов, которые должны были исчезнуть насовсем в рамках транспортной реформы (сама реформа, вероятно, откладывается на год). Собеседник «Фонтанки» из пула перевозчиков убежден, что приостановка затянется дольше, чем на неделю. «Приостановка 120 маршрутов фактически оставит на улице около 4 тысяч наших сотрудников. Не уверен, что транспортные предприятия вытянут. Боюсь, что после коронавируса всем перевозчикам придется фактически заново собирать предприятия», — отмечает он.
Ранее мэрия Москвы уже «отключала» льготы для школьников на проезд; Смольный идет дальше — предлагает платить по полной за легкомыслие очень многим. Действие льготных и бесплатных билетов на общественном транспорте будет остановлено на неделю, купить новые будет нельзя. Речь идет о проездном инвалида (в том числе ребёнка-инвалида), детей из многодетных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца. «Отключаются» все льготные билеты для школьников и студентов, не пожалели даже почетных граждан Санкт-Петербурга. Приостанавливается льготный и бесплатный проезд в электричках и пригородных автобусах для всех категорий обучающихся, а также пенсионеров. Потом-то им эту неделю обещают добавить к сроку действия билета, но пока придется либо покупать жетоны-талоны, либо пользоваться другими видами электронной оплаты.
Цель понятна — заставить детей и пожилых провести неделю дома, а не разъезжать в общественном транспорте. Остается два вопроса: насколько отсутствие льгот удержит их на карантине и насколько оно правомерно по отношению к работающим взрослым, например тем же врачам.
Зато жители Северной столицы смогут разнообразить условия самоизоляции — будут работать гостиницы.
Ограничен будет доступ и к духовной пище. Гражданам запрещено с 28 марта по 5 апреля посещать религиозные организации, исключение сделано только для священников и персонала. Стоит отметить, что в самой Петербургской епархии ещё днем сегодня были уверены, что светские власти не запретят посещение храмов и сделают это только в одном случае — если в городе будет объявлен режим чрезвычайной ситуации.
При этом у петербуржцев будет возможность проконсультироваться насчет анонсированных президентом кредитных каникул: продолжат работу офисы банков. Компанию им составят страховые, а также салоны связи. Должны будут оказывать услуги в системе ЖКХ.
Без первой помощи петербуржцы не останутся: не остановят деятельность частные и государственные клиники. Правда, с 30 марта туда стоит ходить, только если вы беременны, имеете угрожающие жизни основания или продолжаете сложное лечение тяжелых хронических болезней. Смольный обещает не лишать ухода престарелых. Хоронить умерших — тоже без ограничений.
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До полноценного карантина уровня лучших зарубежных аналогов Петербургу осталось не так много. Тех, кто изначально воспринял коронавирусные каникулы от Путина как «новые майские» (с планами на шашлыки, дачу и Сочи), могут притормозить буквально в три шага.
Первый — запрет собираться больше, чем по двое или даже меньше. Пока планка для жителей Северной столицы установлена на уровне 50 человек. Для сравнения: в Великобритании запрещены любые общественные собрания в количестве более двух человек, если это не члены одной семьи. Полиция штрафует нарушителей и требует разойтись. В Италии невозможны занятия спортом на открытом воздухе, даже проводимые в одиночестве. А в некоторых регионах, вроде Венето, нельзя далеко уходить от дома — власти распорядились разрешить «двигательную активность» только в 200 метрах от места жительства.
Второй — улица под запретом. В той же Великобритании выходить можно, только чтобы сходить за продуктами, медицинской помощью, на занятия спортом (не более одного раза в день) и для поездок на работу, которую невозможно сделать из дома. За выход на улицу без специального разрешения в Италии грозит лишение свободы на срок до трех месяцев или штраф до 206 евро. В ОАЭ пошли дальше и объявляют комендантский час, а общественный транспорт, включая метро и трамваи, работать не будет. И не они одни.
Третий, финальный аккорд — закрытие аэропортов, вокзалов и дорог. За границу уже не улететь. Пулково больше не международный аэропорт. Однако внутренние рейсы — дешевые как никогда. И раз нельзя в Милан, то люди могут попытаться отправиться в Крым и на курорты Краснодарского края. Хотя мэр Сочи и просил от этого воздержаться. Известно, что в Китае этот вопрос решали кардинально — засыпали дороги в Ухань, установили блокпосты. В Италии нельзя самовольно покидать пределы муниципалитетов — по стране можно передвигаться только по необходимости, связанной с работой или состоянием здоровья. Нарушителей ждет наказание вплоть до уголовного.
Исключать, что такие меры будут введены в Петербурге, не стоит. Власти страны говорят, что принимают решения о новых ограничениях в зависимости от количества заболевших и подозреваемых на новую инфекцию. 26 марта прирост новых больных составил 182 человека. Из них большая часть по-прежнему приходится на Москву — 136. В Петербурге зафиксировано 5 новых случаев. Всего в России 840 заболевших.
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения от России Мелита Вуйнович даже заявила, что вводить карантин в России (и в Москве в частности) преждевременно. Меры борьбы с коронавирусом у нас она считает «замечательными», а обращение Путина стоило бы показать всем странам.
Тем временем власти готовят ужесточение наказаний для тех, кто нарушит ограничения. Сейчас, согласно КоАП, невыполнение распоряжений органов власти грозит штрафом: для граждан — в размере от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 1000 до 2000 рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.
Правоохранительные органы России говорят, что привлекли к ответственности уже более 500 человек за нарушение карантина.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, ограничивается штрафом до 80 тысяч рублей или ограничением свободы максимум на срок до года. Сейчас власти хотят ужесточить наказание. В новой редакции неумышленным виновникам «массовых заболеваний» грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Поправки уже поступили на рассмотрение в Госдуму.
Галина Бояркова, Илья Казаков, Николай Кудин, Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»