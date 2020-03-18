Беглов запретил собираться в количестве более 50 человек. В городе не хотят видеть никаких гостей

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал изменения в пятничное постановление правительства об ограничениях на массовую активность из-за коронавируса. Смольный выходит на московские мощности.

Согласно документу, опубликованному 18 марта, временно приостанавливается проведение досуговых мероприятий с числом участников более 50. Такой же лимит, напомним, установлен в столице. С 19 марта действует запрет на мероприятия в музеях, галереях, театрах, кинотеатрах, зоопарке.

Гражданам Российской Федерации и иностранцам рекомендовано «воздержаться от поездок на (через) территорию Санкт-Петербурга». Тем же, кто находится в Петербурге, — не выезжать за границу и в российские регионы, где обнаружены случаи заражения COVID-19.



Гражданам старше 65 лет Смольный рекомендует воздержаться от посещения общественных мест.

Сообщать о своем возвращении из-за границы по телефону 112 и 14 дней отсиживаться дома теперь предписано возвращенцам из любой страны.

Работодатели, согласно новой редакции постановления, должны активизировать внедрение дистанционных методов работы, а также обеспечить дезинфекцию поверхностей и обеззараживание воздуха в рабочих помещениях. Точно так же мероприятия по дезинфекции предписаны перевозчикам и образовательным учреждениям, которые также должны обеспечить доступ к удаленному обучению. Комздрав и районные администрации должны обеспечить получение больничных листов без посещения медицинских учреждений, если в отношении человека есть решение об изоляции.

Ответственные ведомства должны обеспечить привлечение волонтеров к помощи людям в карантине. Предписано рассмотреть вопрос дополнительных выплат для тех медицинских работников, которые борются с распространением эпидемии коронавируса и лечат заболевших.

