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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 16:32
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Беглов запретил собираться в количестве более 50 человек. В городе не хотят видеть никаких гостей

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал изменения в пятничное постановление правительства об ограничениях на массовую активность из-за коронавируса. Смольный выходит на московские мощности.

Согласно документу, опубликованному 18 марта, временно приостанавливается проведение досуговых мероприятий с числом участников более 50. Такой же лимит, напомним, установлен в столице. С 19 марта действует запрет на мероприятия в музеях, галереях, театрах, кинотеатрах, зоопарке.

Гражданам Российской Федерации и иностранцам рекомендовано «воздержаться от поездок на (через) территорию Санкт-Петербурга». Тем же, кто находится в Петербурге, — не выезжать за границу и в российские регионы, где обнаружены случаи заражения COVID-19.

Гражданам старше 65 лет Смольный рекомендует воздержаться от посещения общественных мест.

Сообщать о своем возвращении из-за границы по телефону 112 и 14 дней отсиживаться дома теперь предписано возвращенцам из любой страны.

Работодатели, согласно новой редакции постановления, должны активизировать внедрение дистанционных методов работы, а также обеспечить дезинфекцию поверхностей и обеззараживание воздуха в рабочих помещениях. Точно так же мероприятия по дезинфекции предписаны перевозчикам и образовательным учреждениям, которые также должны обеспечить доступ к удаленному обучению. Комздрав и районные администрации должны обеспечить получение больничных листов без посещения медицинских учреждений, если в отношении человека есть решение об изоляции.

Ответственные ведомства должны обеспечить привлечение волонтеров к помощи людям в карантине. Предписано рассмотреть вопрос дополнительных выплат для тех медицинских работников, которые борются с распространением эпидемии коронавируса и лечат заболевших.

Предыдущие ограничения Александр Беглов ввел 13 марта. Тогда количество участников мероприятий было ограничено тысячей человек. 14-дневный карантин относился только к тем, кто прибыл из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испания. На 13-е число в Петербурге почти 130 человек были госпитализированы с подозрением на коронавирус. Сейчас в стране выявлено 114 больных, в Петербурге с подозрением на COVID-19 госпитализированы уже более 300 человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

hal9000
Пошли все ВОН...!!
Гриб
А еще месье заметил на работе что вокруг него уже есть люди съездившие в отпуск за границу и промолчавшие об этом и которых руководство запоздало отправило на больничный. Даже на моем этаже таких три.А сколько их на каждом предприятии? Поэтому -молись и кайся (с)!!!!
Надо учесть, что в Москве при этих мерах все начало расползаться. Может хватит смотреть на них и делать как они?
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