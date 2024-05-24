Архитекторы — о проектах мемориала Ленинградской битве в Шушарах

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В Петербурге 21 мая стали известны финалисты конкурса эскизных проектов мемориала, посвященного Ленинградской битве. Его планируют построить в Шушарах, рядом с «Экспофорумом». Губернатор Беглов еще в марте заявил, что «памятник будет достаточно высоким, чтобы встречать и провожать самолёты в Пулково». Согласно документам, максимальная высота мемориала может составить 40 метров . «Фонтанка» пообщалась с авторами проектов и экспертами о том, что нового эта идея может привнести в облик города и как повлияет на тенденции в российской архитектуре.



Мемориал в окружении мемориалов

Первые же новости о будущем мемориале Ленинградской битве вызвали у некоторых петербуржцев вопрос: на площади Восстания ведь уже есть обелиск городу-герою Ленинграду.

Организаторы в положении о конкурсе проектов подробно рассказывают, чему будет посвящен новый мемориал:

«9 августа 1944 года завершилась самая длительная битва Великой Отечественной и всей Второй мировой войны, продолжавшаяся более трех лет (с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года) — 1127 дней — битва за Ленинград. <…> Более миллиона красноармейцев сражались за каждый рубеж Северо-Западного региона, тысячи из них похоронены в братских могилах, тысячи остались погребёнными в полях, лесах и болотах, а сколько мирных жителей погибло на оккупированных территориях и блокадном городе — данные разнятся до сих пор».



Исторической справке в документах посвящено четыре страницы.

Локация рядом с «Экспофорумом» выбрана не случайно. Здесь мемориал увидят делегации из разных городов и стран, а также все, кто следует из аэропорта или в аэропорт. И именно на Пулковских высотах держала оборону 42-я армия Ленинградского фронта.

В этом районе уже не раз находили захоронения солдат, и в округе стоят соответствующие мемориалы. Буквально в нескольких сотнях метров, у Пулковского шоссе — мемориал «Пулковский рубеж». Через дорогу от «Экспофорума» вдоль Петербургского шоссе — братские могилы и памятный знак штабам стрелковых войск, а на парковке — мемориал разбившемуся лётчику Бухтееву. В четырёх километрах, в Пушкине — мемориал «Ополченцы», в шести километрах — мемориал «Передний край обороны советских войск» и мемориал Великой Отечественной войне.



Научный сотрудник факультета истории Европейского университета в Петербурге Андрей Рябков напоминает, что недалеко от участка, где планируют построить мемориал, в годы обороны Ленинграда плотно стояли советские военные части против полицейских дивизий СС. Красная армия постоянно предпринимала попытки наступления, но долгое время они не были успешными.

«Память о событиях Ленинградской битвы важна, долгое время это замалчивали, не обсуждали, потому что тогда пришлось бы разбирать и причины ошибок. А ведь несколько лет велась активная боевая операция, притом что у людей было мало оружия и еды. Мемориал этим событиям был бы прекрасен, но, я считаю, в другой исторический момент — после победы. Во время боевых действий затраты на большой мемориал могут вызывать вопросы», — говорит Рябков.



Вот такой вышины, вот такой ширины

В конкурсе на создание нового мемориала могли принять участие только петербургские архитектурные мастерские, бюро и архитекторы с успешным опытом проектирования парков, общественных пространств и монументально-скульптурных композиций.

Среди критериев отбора лучшего проекта: художественная выразительность с максимальным эмоциональным воздействием, ясность и оригинальность идеи, стилистическое единство, сочетание с рельефом, смысловая наполненность, визуальное восприятие с разных точек обзора (Пулковское и Киевское шоссе, трассы М-11 и «Нева»).



Мемориальный комплекс будет включать в себя парк с выставочным павильоном, зонами для общения людей и торжественных событий. По условиям конкурса, он должен учитывать традиции монументальных комплексов Петербурга и сочетаться с «Зелёным поясом Славы», который был создан в 1960–80-х годах .



В положении о конкурсе отмечено, что на сегодня максимально допустимая высота в этой местности — 23 метра , однако могут быть внесены изменения в регламент, которые позволят сделать архитектурный акцент на уровне 40 метров .



Архитектурное объединение, чей эскизный проект победит, получит миллион рублей за его разработку. Ещё четырем финалистам выделят по пятьсот тысяч рублей.

Заказчик и инициатор конкурса — Межрегиональный Санкт-Петербургский и Ленинградской области фонд победы в Великой Отечественной войне и поддержки граждан «Победа». Его основной профиль сейчас — восстановление Мариуполя.

Красная Армия, народное ополчение, ВВС, ВМФ и НКВД

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Архитектурная студия «Интерколумниум» предложила создать мемориал «Высота неприступная» с ансамблем из пяти Аллей Славы, каждая из которых была бы посвящена советским боевым подразделениям: НКВД, Красной Армии, Народного ополчения, ВВС и ВМФ.



«Пока это концепт. Нам видится логичным представить рода советских войск. Что касается НКВД — разве можно сказать, что они не достойны аллеи? Мы постарались разработать ландшафтный парк с несколькими уровнями: Лужский рубеж, Красногвардейский рубеж, Колпинский. К центру сходится система лучей, завершие — в виде современного монумента. Город представлен пульсирующим столпом, внутри остеклённое пространство. Он как бы зажат пятью родами войск, которые охраняют его», — рассказал «Фонтанке» директор и главный архитектор студии «Интерколумниум» Евгений Подгорнов.

Авторы ориентируются на максимальную высоту центрального гранитного столпа в 40 метров . На внутренних его сторонах предполагается нанести фамилии участников Ленинградской битвы. Световой луч по центру будет представлять собой образ Вечного огня.



В зонах, посвящённых военным рубежам, будут скульптурные композиции «Бои на подступе», «Блокада», «Победа», памятники военным и прогулочный маршрут.



«Траншея и воронки — там, где они и были»

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«Студия 44» предложила организовать такое пространство, которое отчасти перенесёт посетителя в зону боевых действий. Здесь будет длинная глубокая траншея и воронки от взрывов. В центре — мемориальное пространство в виде невысокого амфитеатра.

«Траншея и воронки будут проложены ровно там, где они и были. Есть данные аэрофотосъемки 1942 года . В центре парка — амфитеатр в виде чаши, который сочетает в себе несколько символов объединения. В эмоциональном плане это может ощущаться как объединение всего города как единого организма: мы вместе с нашими защитниками», — рассказал «Фонтанке» руководитель архитектурного бюро Никита Явейн.



Чаша также может символизировать собой чашу из «Троицы» Андрея Рублева, жертвенность и бессмертие. На ступенях амфитеатра предлагается установить фигуры, символизирующие павших защитников Ленинграда.

Мемориальный комплекс будет содержать в себе смысловые элементы «Восхождение», «Время», «Молчание», «Память», «Победа», «Жизнь». Каждый из них представляет для зрителя отдельное эмоциональное событие, отмечает Явейн. Посетитель, войдя в пространство со стороны Петербургского шоссе, будет двигаться внутри разлома и так начнёт постепенное восхождение вверх.

«Сначала будет узкий как бы оборванный виадук по направлению на Берлин. Это мечта, которая сопровождала всю оборону. Во время восхождения мы поднимаемся словно из года в год, всё сгущается, и годы написаны морзянкой из берёз», — рассказывает Явейн.



От Вечного огня по ступеням посетитель поднимется к вершине, и оттуда ему откроется панорама на пространство вокруг. Со стороны Пулковского водохранилища архитекторы предлагают разместить детские площадки и точки общепита — это элемент «Жизнь».



«Что означает жест? Вперёд, на врага!»

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Архитектурное бюро «А.Лен» представило на конкурс фигуру воина-победителя, который бежит с оружием над головой. Вокруг него предложено организовать площадь фронтов, площадь сражений, аллею памяти с Вечным огнём в виде георгиевского креста, площадь батарей специального назначения, площадь командного состава со стелами в честь командиров войсковых группировок, площадь партизанского движения. Кроме этого, в парке будут организованы и другие тематические зоны и площади, общественные пространства и экспозиции.



«Что означает жест военного? Вся его фигура, динамика как бы говорят: за мной, вперёд, на врага! Что ещё может означать такая фигура? Это философия скульптора, который её делал, — Кирилла Бобылёва», — рассказал «Фонтанке» руководитель архитектурного бюро Сергей Орешкин.

Высота фигуры будет максимально допустимой по установленным регламентам, отмечают авторы. В парке вокруг предполагают высадить голубые ели, клёны, туи и липы.

Разработчики мемориального комплекса ориентировались на стиль и архитектуру парка Победы, площади Победы, Марсова поля и Пискарёвского мемориального кладбища.

«Бастион отсылает к образу Петропавловской крепости»

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Архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры» предложило концепцию, главный акцент которой — высокие лучи прожекторов из бетона. Вокруг — бастион в форме пятиконечной звезды, на котором размещены барельефы о жизни в осажденном Ленинграде. Вечный огонь — в виде линии огня перед монументом.



«Наше решение новое, а не скопированное с других. При этом мы стилистически учитывали контекст. Лучи прожекторов отсылают к защите Ленинграда от атак с воздуха. У кого-то они могут ассоциироваться и со скрещенными мечами. В центре будет играть музыка Шостаковича. А бастион вокруг отсылает к образу Петропавловской крепости и не только», — рассказал «Фонтанке» генеральный директор архитектурного бюро Михаил Кондиайн.

Центральные лучи будут достигать максимально допустимой высоты. А обзорные площадки на склонах холма построят в виде вспомогательных фортификационных сооружений (равелинов).



В духе Древнего Рима и Ливии

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Архитектурная мастерская Мамошина предложила установить в центре мемориального парка высокую триумфальную арку с колоколом и Вечным огнём наверху. Зажигать пламя и бить в колокола предложено только в памятные дни.

Стены арки могут быть облицованы камнем с мест исторических боёв (с Карельского перешейка и берегов Ладожского озера). По стилю мемориал будет отсылать к древней архитектуре: например, к образам арки Януса Четырёхликого в Риме и арки Септимии Севера в Ливии.

Благоустройство вокруг будет символизировать каждый из 35 месяцев Ленинградской битвы. Его разделят на пять частей-периодов с обозначением основных военных операций, событий, персоналий и их свершений, городов.



Рядом будет визит-центр с макетом «Зелёного пояса Славы», а пространство вокруг — организовано в «Парк героев Ленинградской битвы».

Стереотипное против абстрактного

Жюри конкурса состоит из 25 человек, из них 12 — чиновники разных уровней и депутаты Законодательного собрания, шесть архитекторов, скульпторов и художников, среди остальных — руководитель Академии Штиглица, директор Музея обороны и блокады Ленинграда, представители ветеранских организаций. Есть и экспертный совет из четырех человек, куда входят специалисты в области архитектуры, скульптуры и ландшафтного дизайна.



Член жюри, заслуженный архитектор России Олег Харченко рассказал «Фонтанке», что проекты мемориала можно условно разделить на две стилистически разные категории.

«Одни проекты сделаны опытными архитекторами, которые больше тяготеют к стереотипным композициям: монумент в виде значительной вертикали, которая формирует пространство вокруг себя, всё это тяготеет к классическим симметричным формам, скульптуры реалистичны. И есть группа проектов, которые созданы молодыми архитекторами. Их привлекли, чтобы был свежий взгляд. Они используют язык абстракции, не стремятся поразить высокими формами и работают на уровне эмоций», — рассказывает Харченко.



Его симпатии — на стороне одного из необычных проектов, который обращен к эмоциям.

Повторное применение скульптур

Член Союза архитекторов России, профессор международной академии архитектуры IAAM — MAAM Ингмар Витвицкий сам участвовал в конкурсе вместе со своим архитектурно-строительным бюро Ingmar Architects. Его работа не вошла в число финалистов. Теперь он согласился поделиться впечатлениями о конкурсе изнутри.

Витвицкий вместе с командой разработал невысокую архитектурную композицию треугольной формы, из трёх стен, внутри которой — площадь с Вечным огнём. На стенах с внутренней стороны начертаны изображения солдат, бегущих со штыками на Берлин. Со стороны шоссе, по замыслу, была бы видна композиция в целом, а содержание — лишь отчасти.

«Мемориальную экспозицию мы разместили внутри стен. Условно говоря, человек проезжает на машине — и видит стены, а изнутри проглядывают фрагменты барельефа, это его должно привлечь. Когда мы издалека видим некую большую стелу, солдата наверху, ясно читаемую композицию — подходить ближе не хочется, потому что этого достаточно много было у всех. Отсутствует загадка, более глубокая привлекательность», — рассказал Ингмар Витвицкий.



Важна не только концепция, но и материалы, которые её воплотят, — уверен он. Проекты, предполагающие строительство из стали и жести, долго не простоят, а, по словам архитектора, в конкурсе есть тренд именно в эту сторону. По идее, мемориал должен быть на века, но реальность может оказаться иной.



«Я понимаю, как это может быть воспринято. Но, на мой взгляд, разработка эскизного проекта такого мемориала не должна быть бесплатной. Бесплатность приводит к повторному применению готовых скульптур. Хотя, безусловно, так делают не все», — говорит Витвицкий.

«Результат сформирует общий язык решения таких задач»

Заслуженный архитектор России, соавтор таких проектов как культурно-этнографический парк «Россия», горный курорт «Горки Город» в Сочи и собор Сошествия Святого Духа (на Планерной) Максим Атаянц считает, что итоги конкурса проектов мемориала Ленинградской битве определят тренд в монументальной архитектуре страны. Сейчас, по его наблюдениям, идёт поиск современного языка для монументов о войне.



«Проект архитектурного бюро «А.Лен» в наибольшей степени похож на то, что обычно делают в последние 10 лет. Я не оцениваю, лучше это или хуже, а констатирую факт. Высокая стела с реалистичной скульптурой наверху», — говорит Атаянц.

Он отмечает, что среди финалистов большинство разработали проекты в советской стилистике 1960–70-х годов . Здесь выделяется концепция архитектурной мастерской Мамошина, триумфальная арка которой отсылает скорее к послевоенным 1 950-м годам . И, конечно, на своём узнаваемом языке высказывается «Студия 44».

«Здесь меньше опоры на привычные советские образы. Заметно влияние мирового опыта. Концепция, на мой взгляд, продолжает идею, которая была представлена этой же студией на конкурсе проектов нового блокадного музея в Петербурге: концентрическая композиция и тонкая работа с погружением в ландшафт. Это могло бы получиться интересно», — говорит Атаянц.



В целом участники конкурса всё те же, что и в конкурсе проектов блокадного музея на пересечении Смольной набережной и Орловской улицы, итоги которого были подведены в 2017 году (в нём победила «Студия 44», но в итоге музей не был построен).



«Видно, что приглашены те люди, которые проявили себя тогда, и каждый продолжает ту концепцию, которую выбрал несколько лет назад. Сейчас самое главное, что результат этого конкурса и одного-двух подобных сформирует общий язык для современного решения таких задач — строительства государственных монументов. Посмотрим, какое решение будет принято и в какую сторону выведет нас», — говорит Атаянц.

