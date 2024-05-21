Жюри выбрало пять идей нового мемориала Ленинградской битве в Шушарах

В Петербурге 21 мая выбрали пять финалистов конкурса проектов мемориала Ленинградской битве в Шушарах. Лучшую идею реализуют рядом с выставочным центром «Экспофорум». Все проекты мемориала включают в себя парк, их можно увидеть в историческом мультимедийном парке «Россия — моя история» до 29 мая.
«Цель — создание общественного пространства, в котором будут выражены идеи стойкости, мужества, героизма и непобедимости жителей и защитников Ленинграда. <…> Именно здесь, у Пулковских высот,
Профессиональные архитектурные бюро предложили 12 концепций мемориала. Жюри отобрало пять самых подходящих из них, а победителя выберут с учетом мнения горожан к концу июля. Оставить свое мнение можно в книге отзывов на выставке проектов или, например, в комментариях в блоге у председателя Законодательного собрания Александра Бельского — он возглавляет жюри конкурса.
В состав комиссии, которая определяет победителя, входят 25 человек, среди которых вице-губернаторы Николай Линченко, Борис Пиотровский, Валерий Москаленко, депутаты ЗакСа Дмитрий Павлов и Александр Ржаненков, председатель комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева, представители комитетов по культуре, благоустройству, администрации Пушкинского района, директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, директор Музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик, представители Академии Штиглица, Союза художников России и ветеранских организаций. Помимо жюри, на выбор лучших проектов влияет экспертный совет, в который входят архитекторы Владимир Линов, Иван Корнеев, Александр Крюковский и Елена Крылова.
На сегодня лучшими жюри признало пять проектов мемориала.
Архитектурное бюро «А.Лен» предлагает построить величественный комплекс, над которым будет возвышаться фигура воина-победителя с поднятым над головой оружием. Вокруг — три площади с монументами и вечным огнём («Площадь фронтов», «Площадь сражений» и «Площадь памяти») и историческая аллея, демонстрирующая пять периодов Ленинградской битвы.
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«Интерколумниум» предложил проект «Высота неприступная». Он представляет собой ансамбль из пяти Аллей славы с высокой конусообразной фигурой в центре, сами аллеи посвящены НКВД, Красной армии, Народному ополчению, Военно-морскому флоту, Военно-воздушным силам.
Архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры» выстраивает пространство, постмодернистски переосмысляя образ крепости. Доминанты символически отсылают к форме лучей прожекторов. А в основании — форма пятиконечной звезды. Каждая стена символической крепости рассказывает об истории осажденного Ленинграда. Пейзажный парк вокруг должен воплощать собой мирную жизнь.
«Архитектурная мастерская Мамошина» предложила установить высокую узкую триумфальную арку, на каждой из четырех граней которой будет написан один из годов Великой Отечественной войны. Вокруг — информация о событиях Ленинградской битвы. Здесь же предлагается установить визит-центр из трех павильонов, где будет в том числе макет «Зеленого пояса Славы».
Выставка проектов в парке «Россия — моя история» бесплатна и открыта с 10:00 до 19:00.
В восьми минутах езды (в четырех километрах) от места, где будет расположен новый мемориал, есть еще один — «Ополченцы». Он был построен в Пушкине в 1966 году, на него нанесены названия войсковых частей, которые обороняли этот рубеж в 1941 году. А чуть дальше, в десяти минутах езды (через 800 метров от «Ополченцев»), — инициировано строительство «Храма-воина» в честь участников СВО и других боевых действий, с часовней и мемориальной аллеей.