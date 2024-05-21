Жюри выбрало пять идей нового мемориала Ленинградской битве в Шушарах

В Петербурге 21 мая выбрали пять финалистов конкурса проектов мемориала Ленинградской битве в Шушарах. Лучшую идею реализуют рядом с выставочным центром «Экспофорум». Все проекты мемориала включают в себя парк, их можно увидеть в историческом мультимедийном парке «Россия — моя история» до 29 мая.

«Цель — создание общественного пространства, в котором будут выражены идеи стойкости, мужества, героизма и непобедимости жителей и защитников Ленинграда. <…> Именно здесь, у Пулковских высот, 2,5 года держали оборону части 42-й армии Ленинградского фронта. Стрелки-пехотинцы, моряки-балтийцы, воины народного ополчения смогли остановить врага», — поясняет комитет по градостроительству и архитектуре в распоряжении о проведении конкурса.



Профессиональные архитектурные бюро предложили 12 концепций мемориала. Жюри отобрало пять самых подходящих из них, а победителя выберут с учетом мнения горожан к концу июля. Оставить свое мнение можно в книге отзывов на выставке проектов или, например, в комментариях в блоге у председателя Законодательного собрания Александра Бельского — он возглавляет жюри конкурса.



В состав комиссии, которая определяет победителя, входят 25 человек, среди которых вице-губернаторы Николай Линченко, Борис Пиотровский, Валерий Москаленко, депутаты ЗакСа Дмитрий Павлов и Александр Ржаненков, председатель комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева, представители комитетов по культуре, благоустройству, администрации Пушкинского района, директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, директор Музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик, представители Академии Штиглица, Союза художников России и ветеранских организаций. Помимо жюри, на выбор лучших проектов влияет экспертный совет, в который входят архитекторы Владимир Линов, Иван Корнеев, Александр Крюковский и Елена Крылова.



На сегодня лучшими жюри признало пять проектов мемориала.

Архитектурное бюро «А.Лен» предлагает построить величественный комплекс, над которым будет возвышаться фигура воина-победителя с поднятым над головой оружием. Вокруг — три площади с монументами и вечным огнём («Площадь фронтов», «Площадь сражений» и «Площадь памяти») и историческая аллея, демонстрирующая пять периодов Ленинградской битвы.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





« Студия 44 » разработала противоположную по стилю, но тоже впечатляющую концепцию: парк без высоких фигур, выстроенный по кругу, где можно было бы гулять по глубокой длинной траншее, среди как бы воронок от взрывов. В центре — «Чаша», а вокруг — зоны «Восхождение», «Время», «Молчание», «Память», «Победа» и «Жизнь». Круговая структура мемориала символизирует собой единство прошлого, настоящего и будущего.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Интерколумниум» предложил проект «Высота неприступная». Он представляет собой ансамбль из пяти Аллей славы с высокой конусообразной фигурой в центре, сами аллеи посвящены НКВД, Красной армии, Народному ополчению, Военно-морскому флоту, Военно-воздушным силам.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры» выстраивает пространство, постмодернистски переосмысляя образ крепости. Доминанты символически отсылают к форме лучей прожекторов. А в основании — форма пятиконечной звезды. Каждая стена символической крепости рассказывает об истории осажденного Ленинграда. Пейзажный парк вокруг должен воплощать собой мирную жизнь.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Архитектурная мастерская Мамошина» предложила установить высокую узкую триумфальную арку, на каждой из четырех граней которой будет написан один из годов Великой Отечественной войны. Вокруг — информация о событиях Ленинградской битвы. Здесь же предлагается установить визит-центр из трех павильонов, где будет в том числе макет «Зеленого пояса Славы».

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Выставка проектов в парке «Россия — моя история» бесплатна и открыта с 10:00 до 19:00.

