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    Беглов пообещал, что монумент Ленинградской битвы станет таким высоким, что будет встречать самолеты

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о том, каким хотят сделать монумент, посвященный Ленинградской битве. О его создании, отметил глава города, просили ветераны.

    «Место выбрано историческое — передний край обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Мы уже объявили архитектурно-градостроительный конкурс», — заметил он, обсуждая эту тему в эфире телеканала «78». Победителя определят в июле, проконсультировавшись с ветеранами и блокадниками.

    «Памятник будет достаточно высоким, чтобы встречать и провожать самолеты в Пулково», — пообещал Беглов. Он добавил, что высотный регламент города он не нарушит.

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    Александр Беглов
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