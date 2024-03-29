Беглов пообещал, что монумент Ленинградской битвы станет таким высоким, что будет встречать самолеты

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о том, каким хотят сделать монумент, посвященный Ленинградской битве. О его создании, отметил глава города, просили ветераны.



«Место выбрано историческое — передний край обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Мы уже объявили архитектурно-градостроительный конкурс», — заметил он, обсуждая эту тему в эфире телеканала «78». Победителя определят в июле, проконсультировавшись с ветеранами и блокадниками.

«Памятник будет достаточно высоким, чтобы встречать и провожать самолеты в Пулково», — пообещал Беглов. Он добавил, что высотный регламент города он не нарушит.