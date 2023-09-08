Куда пойти 8–10 сентября: архитектоны у Манежа, воспоминания о Блокаде и самураи в Царском Селе

Фото: ГМЗ «Царское Село» Поделиться Поделиться





В эти выходные гуляем по городу и говорим о важном, смотрим на современное искусство на улицах и в галереях и наслаждаемся осенью на праздниках и фестивалях в пригородах Петербурга.

Актуальное

Акции памяти — в день начала Блокады



8 октября, 0+

В пятницу в городе вспоминают жертв Блокады Ленинграда. На площади Искусств в 18:00 начнётся показ фильма, посвящённого 872 страшным дням. В 19:00 на сцену выйдут солисты Мариинского театра и Академии «Авансцена». В этот же день в городе проходит акция День памяти: в музеях, скверах и садах, на проспектах и улицах волонтёры вслух читают имена погибших. За пять лет было произнесено 120 678 имен из примерно 850 тысяч известных. Подробности можно узнать на сайте. В ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 сентября мосты на Неве разведут под музыку военных лет.



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Юбилей «Новых художников» Новикова — в Музее современных искусств

До 28 октября, 18+

Празднование 40-летия группы «Новые художники», которое не проходило в прошлом году из-за «глобальных геополитических потрясений» наконец-то отметят с масштабом. Работы Тимура Новикова, Виктора Цоя, Георгия Гурьянова, Владислава Мамышева-Монро выставили в Музее современных искусств им. С.П. Дягилева на набережной Лейтенанта Шмидта. Экспонатами стали не только оригинальные работы, но и связанные с ними «влияния, оммажи, подделки».



Царское Село устраивает «Яблочный полдень»

9 сентября, 0+

В Царском Селе — «Яблочный полдень». На празднике сотрудники музея-заповедника угостят яблочным вареньем, сваренным по собственным рецептам, и устроят чайную церемонию. Главный архитектор музея Мария Рядовая и главный хранитель парков Ольга Филиппова проведут авторские экскурсии. Детям наверняка понравятся разнообразные конкурсы и встречи для разговоров о сказках, в которых волшебный фрукт то предсказывает судьбу, то служит удивительным знаком для главных героев. В 16:00 начнётся концерт ансамбля стильной музыки «Лас-Вегас Комбо».



Фото: ГМЗ «Царское село» Поделиться Поделиться





Огромные фигуры — на улице у Манежа

До 17 октября, 18+

У Западного фасада Манежа появился сад архитектонов — огромных супрематических композиций разнообразных форм, которые создали 15 молодых российских архитекторов. Каждый арт-объект визуально отражает заложенную в него идею. Например, одна из фигур, сделанная из труб различного диаметра, стала трибьютом супрематическому архитектону Малевича «Гота» из коллекции Русского Музея. Выставка фигур была названа «Магистрали» и стала частью фестиваля «Архитектон», включающего лекции от Академии имени Штиглица, Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета, Горного, Высшей школы экономики, ИТМО и Академии художеств. Слово «архитектон» в 1923 году придумал сам Казимир Малевич.



В музеях

Древности индийских племён — на выставке

До 7 ноября, 6+

В Музее истории религии погружаются в «современную архаику» Индии: экспонатами стали порядка ста экспонатов, созданных в XX-XXI веках. Изображения богов, людей, растений, животных в том виде, как их представляли художники и скульпторы племён адиваси. После II тысячелетия до нашей эры они обосновались в горах, где сохраняли свои обряды, ритуалы и образ жизни.



Фото: Пресс-служба Государственного музея истории религии Поделиться Поделиться





Искусство виноделия открывают в Этнографическом



До 31 декабря, 12+

Любителям вина в этот уик-энд стоит зайти в Этнографический музей. На выставке «Виноград и вино. Традиции народов Евразии» обещают показать винодельческие традиции Средиземноморья, Черноморья и Каспия, рассказать о культуре потребления винограда, вина и сыра как компонентов ритуального повседневного застолья в этих регионах.

«Самурайская» выставка открылась в «Арсенале»

До 5 ноября, 6+

Маленькая Япония эпохи самураев появилась в павильоне «Арсенал» Царского Села. Кураторы из музея-заповедника вместе с коллегами из Военно-исторического музея артиллерии выбрали самые интересные тематические экспонаты. Посетители увидят несколько видов традиционных японских мечей, ружьё и створки большого шкафа, украшенные панно с изображением воинов-самураев. Один из самых необычных экспонатов — самурайские доспехи типа тосэй-гусоку, Они состоят из кирасы, шлема, защитной маски для лица устрашающего вида, изящных наручей, поножей и набедренников.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В Marina Gisich Gallery избушки и перформансы

До 25 ноября, 18+

В Marina Gisich Gallery началась персональная выставка Бориса Казакова, художника и аниматора. Посетителю предстоит познакомиться с миром, созданным Казаковым, где в одно смешались тысячи легенд, в одном пространстве работают врачи, в другом — стоят фантастические избушки. Истории о них могут умещаться в несколько строчек экспликации, а могут ожить, превратившись из QR-кода в бородатого рассказчика-художника. В галерее проект «Врачи/Избушки» называют «своего рода сериалом со знакомыми персонажами».



Послушать музыку

Дакота устраивает концерт-тренинг

8 сентября, 20:00, 16+

В клубе А2 в субботу поклонников собирает Рита Дакота. Большой рок-концерт превратится в шоу с отличным звуком и светом, а фанаты заранее называют происходящее «лучшим тренингом личностного роста».



KKinchevFest: дни тяжёлой музыки

8 и 9 сентября, 18+

Праздник тяжёлой музыки — фестиваль KKinchevFest — пройдёт в «Севкабель Порту». Группа «Алиса» выступит в каждый из дней, а вместе с ней в лайн-апе — [AMATORY] и «КняZz», Jane Air, «Аффинаж», «Северный Флот», «План Ломоносова» и «ПилОт». На площадке для фанатов будет фудкорт и точки с разнообразным мерчем.



Новик обратится к Летову

9 сентября, 20:00, 16+

Фронтмен группы Billy's Band Билли Новик выступает в клубе «Космонавт» с концертом ко дню рождения музыканта и экспериментатора Егора Летова. «Как давний фанат», Новик исполнит свои любимые песни кумира.



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Shaman собирает свою арену

9 сентября, 19:00, 6+

В субботу на «Газпром-Арене» Shaman даст первый сольный стадионный концерт. Минувшей весной исполнитель патриотических песен вызвал лавину народной любви у поклонников в БКЗ «Октябрьский» и теперь, очевидно, поднимает ставки.



«Стороны света» осветят мир фольклора

9 сентября, 18:00, 0+

В субботу в Юсуповском саду пройдет этно-фестиваль «Стороны света». Вход бесплатный, но по регистрации. В лайн-апе — большие бэнды и начинающие музыканты.



Hodila Izba Фото: vk.com/storonysvetafest Поделиться Поделиться





Театральное

«Один восемь восемь один» откроет Александринский смотр



С 8 сентября до 6 ноября

В Александринском театре — фестиваль его имени. Откроет «Александринский» серия спектаклей художественного руководителя Валерия Фокина в честь 20-летия его руководства театром. 8, 9 и 10 сентября пройдут показы спектакля «Один восемь восемь один» (18+) о нескольких мартовских днях 1881 года — между смертью и окончанием правления Александра II и восхождением на престол Александра III. Следующие спектакли поставят артисты из разных городов и стран. Завершающей чертой смотра станет премьера новой постановки Константина Богомолова «Мать».



«Лес» развернут в «тотальной театральности»

8 сентября, 16+

На большой сцене ТЮЗа состоится премьера Уланбека Баялиева «Лес» по одноименной пьесе Островского. На первый план постановщик вывел театральный смысл пьесы: для него она стала апологией тотальной театральности, территорией всеобщего комедиантства. «Для нас важна тема актерской жизни, мы размышляем, что такое театр и что такое артист, что такое вообще игра, пытаемся понять саму суть театральности», — говорит Баялиев. Жизнь переплетëтся со сценой, и в какой-то момент они станут единым целым.



Фото: фрагмент афиши спектакля Поделиться Поделиться





«Трагедия смешного человека» — в новинке от Серзина

8 и 9 сентября, 18+

Премьера осени в «Невидимом театре» — спектакль Семена Серзина «Катапульта» по одноименной пьесе белорусского драматурга Дмитрия Богославского. В театре сюжет называют «трагедией смешного человека». Главный герой — 40-летний Вадик, который болтается по жизни без работы, любви и цели. Быть может, его всë-таки спасëт внезапно появившийся ангел-хранитель. Для своих спектаклей и фильмов Серзин постоянно выбирает самый актуальный материал российских и зарубежных драматургов. Он ставил «Человека из Подольска», «Общагу-на-Крови».



«Легенда» разукрасила «Сказку о рыбаке и рыбке»

10 сентября, 11:00, 6+

Яркие мультимедийные декорации, авторские мелодии и песни — всë это с избытком использовали в театре «Легенда», ставя спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке». Пушкинский оригинал режиссёр Наталья Сергеева постаралась передать современным языком, чтобы было интересно и детям, и взрослым.



Театр «У Моста» приехал на гастроли

9, 10, 11 сентября, 12+ и 16+

Пермский театр «У Моста» приехал в Петербург на гастроли и нашёл временный дом на сцене театра «На Литейном». В афише — спектакли «Зверь» (16+) о мире на обломках исчезнувшей цивилизации, «Васса» (16+) — первый вариант пьесы Максима Горького о Вассе Железновой, практически неизвестный широкому зрителю, и «провинциальная комедия» «Старший сын» по одноименной пьесе Александра Вампилова.

Узнать новое

Необычное на Выборгской стороне покажет экскурсовод



10 сентября, 12+

Первый в городе храм воинской славы, первые в Петербурге общегородское кладбище и система военно-врачебного образования — всё это родом с Выборгской стороны. Погружать в историю района и рассказывать о прорывных открытиях в воскресенье намерен историк Артемий Пигарев. Встреча пройдёт в формате экскурсии.



Фото: gov.spb.ru Поделиться Поделиться





Никольское кладбище стало местом прогулок

9 сентября, 16+

Никольское кладбище Александро-Невской лавры когда-то было местом погребения духовенства, а к ХХI веку получило сомнительное звание самого запущенного погоста лавры. Сегодня многое изменилось, а что именно — покажет старший научный сотрудник Государственного музея истории религии Александр Буров. Он проведет по нетуристическому уголку и покажет самые интересные захоронения.



На экране

Нестандартный учитель «Сделает шаг»

С 7 сентября, 2+

В кино выходит картина «Я делаю шаг» о молодом преподавателе, которому приходится жить с тайной: у него дислексия, а это значит, что даже чтение фамилий школьников в журнале может стать проблемой. Чтобы максимально убедительно рассказать историю, создатели фильма обратились в ассоциацию родителей детей с дислексией и попросили о консультации. Главная роль — дебют Саши Макарова, вместе с ним на экране появляются Мария Аронова, Равшана Куркова и Анастасия Талызина.



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





«Гнев материнский» погрузит в детективный сюжет

С 7 сентября, 18+

В прокате — фильм Майлза Джориса-Пейрафита «Гнев материнский». В главной роли — двукратная обладательница премии «Оскар» Хилари Суонк. Она играет журналистку, которая вынуждена расследовать дело о жестоком убийстве собственного сына. Тем временем второй ее сын, полицейский, отчего-то пытается скрыть детали происшедшего. Помочь матери вызывается девушка убитого. Вместе они пытаются докопаться до страшной правды.

«Телекинез» покажет экстрасенсов в СССР

С 7 сентября, 16+

Фильма Константина Максимова «Телекинез» рассказывает о паранормальном в Советском Союзе. По сюжету, профессор-физик сталкивается с необъяснимыми силами, а его дочь обнаруживает у себя сверхспособности. До этого режиссер работал над сериалом «Закрытая школа».



Фото: kinoprokat.nmg.ru Поделиться Поделиться





«Судный день» — байопик и история Израиля

С 7 сентября, 18+



Фильм «Голда. Судный день» — одна из самых интересных зарубежных прокатных новинок. Это биографический фильм о жизни первой женщины-премьера Израиля, которая стояла во главе государства в момент, когда случилась «Война судного дня» и Египет, Сирия и Иордания попытались отвоевать захваченные Израилем территории. Голду Меир в фильме сыграла оскаровская лауреатка Хелен Миррен, и выбор нееврейки на эту роль вызвал волну критики.



Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

