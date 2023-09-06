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    В Музее истории религии покажут «современную архаику» искусства племён Индии

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    Вы увидите порядка ста экспонатов, созданных в XX — XXI веках, — изображения богов, людей, растений, животных в том виде, как их представляли художники и скульпторы племён адиваси.

    Фото: Пресс-служба Государственного музея истории религии
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    Адиваси жили в Индии до прихода ариев в середине II тысячелетия до нашей эры, позднее они обосновались в горах и лесах, где сохраняли свои обычаи и ритуалы. Частично обычаи адиваси влились в индуизм, хотя имело место и обратное влияние. Традиционно адиваси почитают местных богов и богинь, а также духов предков. Из-за резкого изменения условий жизни, цивилизационного вторжения XX века мировоззрение адиваси постепенно распадалось. На выставке вы увидите артефакты культуры адиваси, созданные в XX — XXI веках в рамках многовековой традиции. В музее представят предметы из коллекций Т.Н. Оранской и профессора Гамбургского университета Манфреда Поля, собранных в поездках по Индии с 2002 по 2015 год.

    Вы увидите изображения богов: Ганеши, Шивы, Кали и других, а также животных и растений. Большинство предметов мелкой пластики, которые представят на выставке, происходят из Восточной Индии, где живут племена гондов. Многие из них выполнены в традиционных техниках, но есть и новый тип фигурок, сделанных из изогнутых металлических листов. Картины, которые будут на выставке, привезены из Центральной Индии — как сообщают в музее, их авторы воспроизводили акриловыми красками ритуальную настенную живопись бхильских племён. Авторы работ — художница Бхури Баи и её семья, происходящая из бхильской племенной общности. Также на выставке будут вещи, предоставленные кафедрой индийской филологии Восточного факультета СПбГУ, и из собрания самого музея. Кроме скульптуры и живописи, на выставке вы сможете посмотреть фильм немецкого этнолога, доктора наук Корнелии Маллебрайн.

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    Выставка «Современная архаика: искусство племён Индии» пройдёт в Музее истории религии с 7 сентября по 7 ноября 2023. 6+

    Анастасия Семенович

    Фото: Пресс-служба Государственного музея истории религии

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