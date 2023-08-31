В кино покажут отечественный хоррор об экстрасенсах в Советском Союзе

7 сентября в кино — премьера фильма Константина Максимова «Телекинез». Дело происходит в 1977 году. По сюжету, советские ученые исследуют паранормальные явления под покровом полной секретности. Несмотря на весь свой скептицизм, профессор-физик сталкивается с необъяснимыми силами. А вскоре и его дочь Анна обнаруживает у себя невероятно мощные способности. Однако священник отец Александр, которого судьба свела с семьей профессора, считает, что такие силы — от лукавого.
Ранее Константин Максимов работал над сериалом «Закрытая школа», тоже исследующим темы мистики и тайных сил. Поскольку съемки в основном проходили по ночам, съемочной группе приходилось освещать целые переулки и улицы Москвы, чтобы создать эффект дневного освещения.
Роль священника в фильме сыграл Владислав Абашин («Раскол», «Штрафбат»), а родителей Анны — Ольга Погодина («Убойная сила») и Евгений Коряковский («Пищеблок», «Инсомния»).
За основу сюжета взяли историю Нинель Кулагиной, которая заявляла, что владеет телекинезом и другими паранормальными способностями. Ее возможности вполне всерьез изучались в нескольких НИИ на протяжении более чем
Матвей Пирогов