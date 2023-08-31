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    В кино покажут отечественный хоррор об экстрасенсах в Советском Союзе

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    Фото: kinoprokat.nmg.ru
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    7 сентября в кино — премьера фильма Константина Максимова «Телекинез». Дело происходит в 1977 году. По сюжету, советские ученые исследуют паранормальные явления под покровом полной секретности. Несмотря на весь свой скептицизм, профессор-физик сталкивается с необъяснимыми силами. А вскоре и его дочь Анна обнаруживает у себя невероятно мощные способности. Однако священник отец Александр, которого судьба свела с семьей профессора, считает, что такие силы — от лукавого.

    Ранее Константин Максимов работал над сериалом «Закрытая школа», тоже исследующим темы мистики и тайных сил. Поскольку съемки в основном проходили по ночам, съемочной группе приходилось освещать целые переулки и улицы Москвы, чтобы создать эффект дневного освещения.

    Роль священника в фильме сыграл Владислав Абашин («Раскол», «Штрафбат»), а родителей Анны — Ольга Погодина («Убойная сила») и Евгений Коряковский («Пищеблок», «Инсомния»).

    Фото: kinoprokat.nmg.ru
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    За основу сюжета взяли историю Нинель Кулагиной, которая заявляла, что владеет телекинезом и другими паранормальными способностями. Ее возможности вполне всерьез изучались в нескольких НИИ на протяжении более чем 20 лет. Правда ученые остались полны скепсиса. В фильме же сверхспособности героини оказываются настоящими. Для этого создатели картины задействовали множество трюков, компьютерной графики, сложных декораций и спецэффектов.

    12+

    Матвей Пирогов

    Фото: kinoprokat.nmg.ru
    Фото: kinoprokat.nmg.ru

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