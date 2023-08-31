На экраны выходит байопик с Хелен Миррен о премьер-министре Израиля Голде Меир

7 сентября в российских кинотеатрах — премьера фильма «Голда. Судный день». Это биографический фильм о жизни первой женщины-премьера Израиля. В центре внимания — 1973 год, когда разразилась «Война судного дня». Конфликт назывался так, потому что начался в праздник Йом-кипур, то есть «Судный день» на иврите. Египет, Сирия и Иордания попытались отвоевать захваченные ранее Израилем территории. Во главе государства в этот момент стояла Голда Меир, социалистка, «железная леди». Ей пришлось не только руководить государством во время конфликта, но и по его завершении предстать перед комиссией, расследовавшей неготовность Израиля к войне, а также вступить в сложные переговоры с госсекретарем США Генри Киссинджером и с президентом Египта Анваром Садатом.

