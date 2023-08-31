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    На экраны выходит байопик с Хелен Миррен о премьер-министре Израиля Голде Меир

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    7 сентября в российских кинотеатрах — премьера фильма «Голда. Судный день». Это биографический фильм о жизни первой женщины-премьера Израиля. В центре внимания — 1973 год, когда разразилась «Война судного дня». Конфликт назывался так, потому что начался в праздник Йом-кипур, то есть «Судный день» на иврите. Египет, Сирия и Иордания попытались отвоевать захваченные ранее Израилем территории. Во главе государства в этот момент стояла Голда Меир, социалистка, «железная леди». Ей пришлось не только руководить государством во время конфликта, но и по его завершении предстать перед комиссией, расследовавшей неготовность Израиля к войне, а также вступить в сложные переговоры с госсекретарем США Генри Киссинджером и с президентом Египта Анваром Садатом.

    Фото: exponentafilm.ru
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    Голду Меир в фильме сыграла оскаровская лауреатка Хелен Миррен. Такой кастинг уже вызвал критику: актриса Морин Липман подчеркнула, что нееврейка не должна играть еврейского лидера. Хелен Миррен — наполовину англичанка, наполовину русская, при рождении она получила имя Елена Лидия Миронова.

    Чтобы превратиться в Голду, Миррен каждый день приходилось проводить в гримерском кресле по три с половиной часа. Также для фильма была воссоздана точная копия зала заседаний кабинета министров в Тель-Авиве.

    Фото: exponentafilm.ru
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    Режиссером картины стал израильтянин Гай Наттив, двукратный призер «Хрустального медведя» на Берлинском кинофестивале. Мировая кинопремьера фильма также состоялась на Берлинском фестивале в феврале этого года.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: exponentafilm.ru
    Фото: exponentafilm.ru

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    ИзраильБиография
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