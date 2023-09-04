Петербуржцев проведут в нетуристический уголок Александро-Невской лавры

Никольское кладбище лавры было основано в 1863-м и поначалу было местом погребения духовенства. Оно действует до сих пор — что не уберегло его в начале ХХI века от сомнительного звания самого запущенного погоста лавры. В последние годы многое изменилось. Узнаем об этом и о том, что не поменялось, 9 сентября на экскурсии. 16+

«Из многих виденных мною людей он самая яркая по оригинальности и по духу фигура», — писал Куприн о Сергее Уточкине, одном из первых русских авиаторов. Его полетами вдохновлялись Ильюшин (создатель самого «массово выпускаемого» боевого самолета в истории), Сикорский (создатель много чего, в том числе вертолета), Королев (отправивший человека в космос). Сам Уточкин писал про себя: «Четыре раза я разбивался насмерть. Остальные разы — "пустяки"». Пустяки обернулись помешательством, 39-летний одессит Уточкин умер в Петербурге в больнице Св. Николая Чудотворца для душевнобольных — и похоронен был на кладбище, названном в честь этого святого.

А 47-летний генерал Роман Кондратенко, возглавлявший оборону Порт-Артура в русско-японскую войну, упокоился на этом кладбище только спустя 10 месяцев после гибели. Это была торжественная церемония.



Похороны Шингарева и Кокошкина, зверски убитых большевиками, церемонией не назовешь, но пришли тысячи людей, хотя убитые были членами Временного правительства и кадетами, то есть представителями «партии врагов народа».

