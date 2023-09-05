На фестивале «Александринский» состоится премьера спектакля Константина Богомолова «Мать»

В 2023 году фестиваль «Александринский» пройдет с 8 сентября по 6 ноября и будет условно поделен на три блока. Откроет смотр серия спектаклей художественного руководителя Александринки Валерия Фокина в честь 20-летия его художественного руководства театром. 8, 9 и 10 сентября пройдут показы спектакля «Один восемь восемь один» (18+) о нескольких мартовских днях 1881 года — между смертью и окончанием правления Александра II и восхождением на престол Александра III. В прошлом году эта постановка Основной сцены также открывала фестиваль и новый сезон.



«Один восемь восемь один» Фото: alexandrinsky.ru Поделиться Поделиться





16 и 17 сентября на сцене Александринки разыграется политический триллер с пугающе близкими современности обстоятельствами — угрозы ядерной войной, гражданская война в ближневосточном государстве, уничтожение оппозиции. Всё это — предлагаемые обстоятельства спектакля на Новой сцене «Честная женщина» (18+).



«Честная женщина» Фото: alexandrinsky.ru Поделиться Поделиться





18 октября на Основной сцене Александринки представят спектакль о феномене власти и перерождении человека в тирана, а вместе с ним и катастрофических изменений всей страны — «Рождение Сталина» (18+).



«Рождение Сталина» Фото: alexandrinsky.ru Поделиться Поделиться





Программу национальных сцен откроет театр из Сербии с постановкой русской классики — 18 и 19 сентября на Основной сцене Александринки пройдет показ спектакля «Война и мир» (16+) Национального театра в Белграде. Режиссер спектакля — один из ведущих сербских театральных деятелей Борис Лиешевич — так говорит о смыслах постановки: «Мир меняется, как в начале XIX века, когда Наполеон заявил о единой Европе без границ, устанавливая новый мировой порядок. За собой он оставил миллионы мёртвых, которые отказались принимать его идею. Толстой говорит нам, что мы не можем рационально понять происходящее. Слово «мир» в русском языке означает также весь свет. Война и мир вместе составляют контекст наших жизней». Спектакль пройдет на сербском языке с субтитрами на русском языке.



«Война и мир» Фото: alexandrinsky.ru Поделиться Поделиться





Мировую классику уже драматургии покажет на Основной сцене Александринки театр из Чечни. 25 сентября Чеченский государственный драматический театр им. Ханпаши Нурадилова разыграет трагедию Шекспира о разрушительной страсти «Отелло» (16+) в режиссуре Романа Мархолиа. Судя по описанию, чеченский театр предлагает весьма классическую версию трагедии, где герои проходят путь от нежной любви к кровавому финалу. Но стоит обратить внимание на костюмы Фагили Сельской и сценографию Владимира Ковальчука. Спектакль пройдет на чеченском языке с синхронным переводом на русский язык.



«Отелло» Фото: alexandrinsky.ru Поделиться Поделиться





26 сентября уже на Новой сцене Александринки этот же театр представит спектакль по пьесе Олега Михайлова «В горы за тобой» (12+), посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Режиссер Хава Ахмадова поставила спектакль о людях, которые обрели любовь, способную преодолеть национальные различия, идеологию, политику и время. В пьесе и спектакле прозвучат дневники и воспоминания людей разных национальностей, переживших тяготы военных лет, голод и холод ссылки, репрессии в отношении так называемых «врагов народа», жестокость сталинской карательной машины, ощущение безысходности и отчаяние её жертв. Спектакль пройдет на русском языке.



«В горы за тобой» Фото: alexandrinsky.ru Поделиться Поделиться





28 сентября на Основной сцене Александринки пройдет показ спектакля художественного руководителя Национального академического театра им. Габриэла Сундукяна (Ереван) Армена Элбакяна «Пролетая над гнездом кукушки» (16+) по одноимённому роману Кена Кизи. В замкнутой сценографии артисты разыграют истории искалеченных судеб людей, которые борются с жестокими правилами психиатрической больницы и в ней же спасаются от внешнего мира. Спектакль играют на армянском языке с субтитрами на русском языке.



«Пролетая над гнездом кукушки» ( Фото: alexandrinsky.ru Поделиться Поделиться





На Новой сцене Александринки 30 сентября также театр из Еревана представит свою версию «Декамерона» Джованни Боккаччо. В одноименном спектакле зритель увидит пять историй о любви и преданности, о ревности, предательстве и обмане, которые расскажут восемь бегущих от чумы героинь в темпераментном исполнении актрис Театра им. Сундукяна. Режиссёр — Лили Элбакян. Спектакль идёт на армянском языке с субтитрами на русском языке. (18+)



«Декамерон» Фото: alexandrinsky.ru Поделиться Поделиться





Третий блок фестиваля — это премьерные постановки Александринского театра. Два спектакля петербургский зритель уже видел в прошлом сезоне — это саун-драма Елены Павловой «Чайка» (18+) на Новой сцене и сказочный спектакль Антона Оконешникова «Руслан и Людмила» (12+) на Основной сцене. Спектакли пройдут 13 и 14 октября.



«Чайка» Фото: alexandrinsky.ru Поделиться Поделиться





Абсолютно новой премьерой и завершением фестиваля станет спектакль Константина Богомолова «Мать» (18+) по мотивам романа Максима Горького — показы пройдут 4, 5 и 6 ноября на Основной сцене. Это первая работа Богомолова в Александринке. Жанр спектакля можно назвать авторским сочинением по мотивам романа Горького о революционных событиях 1905 года. По словам режиссера, действие перенесено в современность — это дает еще больше возможностей посмотреть новым взглядом на описанные автором внутрисемейные и общественные проблемы. Над постановкой работают постоянные соавторы режиссёра: художник-постановщик Лариса Ломакина, которая отвечает за сценографию и костюмы для спектакля, видеохудожник Алан Мандельштам и художник по свету Иван Виноградов.



30 сентября пройдет одно из необычных событий фестиваля — это театрализованное представление «Родники Расула Гамзатова» (6+), подготовленное Республикой Дагестан к 100-летию со дня рождения поэта. Участвуют ведущие солисты, легендарный ансамбль «Лезгинка», ансамбль песни и танца «Дагестан», Дагестанский театр оперы и балета, мужской хор «Чарода».



«Родники Расула Гамзатова» Фото: alexandrinsky.ru Поделиться Поделиться





Подробнее о программе и спектаклях фестиваля читайте на сайте театра.

Полина Никитина

