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Валерий Фокин выведет политическую «Честную женщину» на Новую сцену Александринского театра

26 и 27 февраля на Новой сцене Александринского театра состоится премьера спектакля Валерия Фокина «Честная женщина», приуроченного к 75-летнему юбилею художественного руководителя Александринского театра. В «Честной женщине» развиваются темы, заявленные в спектакле «Сегодня. 2016 — …»: глобальные процессы против личной трагедии. Время действия — наши дни, жанр — политический триллер.

Фото: Владимир Постнов. Фото с репетиции спектакля предоставлено театром
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В ближневосточном государстве с обобщающим названием Исламская Республика бушует гражданская война. Верховный Лидер шантажирует мировое сообщество вероятным использованием ядерной бомбы и попутно уничтожает оппозиционные силы. Единственная возможность добиться мирного соглашения — провести переговоры при содействии России и США. Их инициатором выступает «Надежда-21», которую и возглавляет та самая «честная женщина». Исход — непредсказуем, столкновение интересов — неизбежно.

В роли заглавной героини на Новую сцену выйдет актриса труппы БДТ Марина Игнатова. В остальных ролях заняты Николай Мартон, Елена Зимина, Сергей Кузнецов, Семён Сытник, Анна Блинова, Александр Лушин, Андрей Матюков, Игорь Мосюк, Виктор Шуралев, Тихон Жизневский и другие.

Сценографию придумывает художник-постановщик Семен Пастух. С Валерием Фокиным он работал над спектаклями «Маскарад. Воспоминания о будущем» и «Швейк. Возвращение». Музыку пишет композитор Алексей Бакши.

Начало в 19:30

18+

Наталия Эфендиева

Фото: Владимир Постнов. Фото с репетиции спектакля предоставлено театром

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Комментарии (1)

SSGHQ
Когда вышвырнут этого бездаря Фок. из театра, который он превратил в помойную яму?
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