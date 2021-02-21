Валерий Фокин выведет политическую «Честную женщину» на Новую сцену Александринского театра

26 и 27 февраля на Новой сцене Александринского театра состоится премьера спектакля Валерия Фокина «Честная женщина», приуроченного к 75-летнему юбилею художественного руководителя Александринского театра. В «Честной женщине» развиваются темы, заявленные в спектакле «Сегодня. 2016 — …»: глобальные процессы против личной трагедии. Время действия — наши дни, жанр — политический триллер.

В ближневосточном государстве с обобщающим названием Исламская Республика бушует гражданская война. Верховный Лидер шантажирует мировое сообщество вероятным использованием ядерной бомбы и попутно уничтожает оппозиционные силы. Единственная возможность добиться мирного соглашения — провести переговоры при содействии России и США. Их инициатором выступает «Надежда-21», которую и возглавляет та самая «честная женщина». Исход — непредсказуем, столкновение интересов — неизбежно.

В роли заглавной героини на Новую сцену выйдет актриса труппы БДТ Марина Игнатова. В остальных ролях заняты Николай Мартон, Елена Зимина, Сергей Кузнецов, Семён Сытник, Анна Блинова, Александр Лушин, Андрей Матюков, Игорь Мосюк, Виктор Шуралев, Тихон Жизневский и другие.



Сценографию придумывает художник-постановщик Семен Пастух. С Валерием Фокиным он работал над спектаклями «Маскарад. Воспоминания о будущем» и «Швейк. Возвращение». Музыку пишет композитор Алексей Бакши.



Начало в 19:30



18+



Наталия Эфендиева

