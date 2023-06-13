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    В Александринском театре поставили «Чайку» в жанре саундрамы

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    12, 13 и 18 июня состоится премьера спектакля «Чайка» на Новой сцене Александринского театра. Над спектаклем работает режиссер Елена Павлова, для неё это первый опыт работы с труппой театра. До этого режиссер работала в пространстве Александринки — поставила «Вишнёвый сад» с командой Независимого театрального проекта.

    фото с репетиции спектакля
    фото с репетиции спектакляФото: Владимир Постнов, фото предоставлено театром
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    Елена Павлова создает саундраму, где переплетены и композиции, специально созданные для спектакля Олегом Гудачёвым, и хиты советской и российской эстрады от «Серенады Трубадура» из «Бременских музыкантов» до кавера Гречки «Люби меня люби». С музыкальными композициями, по замыслу режиссера, будут идентифицировать себя не только персонажи, но и сами зрители — образуя таким образом общий культурный код и эмоциональное напряжение между сценой и зрительным залом. Несмотря на жанр саундрамы, текст Чехова прозвучит со сцены почти в полном объеме с незначительными купюрами.

    Елена Павлова — режиссёр-постановщик музыкальных и драматических спектаклей, основатель «Независимого театрального проекта», дважды номинант Национальной театральной премии «Золотая Маска», обладатель специального приза Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв».

    В спектакле задействована труппа театра.

    Обратите внимание, что в сценографическом оформлении спектакля используется большое количество органических материалов (сухоцвет, сено, сорго, лимониум стабилизированный), которые могут вызвать аллергическую реакцию.

    18+

    Полина Никитина

    фото с репетиции спектакля
    фото с репетиции спектакляФото: Владимир Постнов, фото предоставлено театром

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    ЧеховАлександринский театр
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