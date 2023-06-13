12, 13 и 18 июня состоится премьера спектакля «Чайка» на Новой сцене Александринского театра. Над спектаклем работает режиссер Елена Павлова, для неё это первый опыт работы с труппой театра. До этого режиссер работала в пространстве Александринки — поставила «Вишнёвый сад» с командой Независимого театрального проекта.
Елена Павлова создает саундраму, где переплетены и композиции, специально созданные для спектакля Олегом Гудачёвым, и хиты советской и российской эстрады от «Серенады Трубадура» из «Бременских музыкантов» до кавера Гречки «Люби меня люби». С музыкальными композициями, по замыслу режиссера, будут идентифицировать себя не только персонажи, но и сами зрители — образуя таким образом общий культурный код и эмоциональное напряжение между сценой и зрительным залом. Несмотря на жанр саундрамы, текст Чехова прозвучит со сцены почти в полном объеме с незначительными купюрами.
Елена Павлова — режиссёр-постановщик музыкальных и драматических спектаклей, основатель «Независимого театрального проекта», дважды номинант Национальной театральной премии «Золотая Маска», обладатель специального приза Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв».
В спектакле задействована труппа театра.
Обратите внимание, что в сценографическом оформлении спектакля используется большое количество органических материалов (сухоцвет, сено, сорго, лимониум стабилизированный), которые могут вызвать аллергическую реакцию.
18+
Полина Никитина