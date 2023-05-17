В Александринском поставили поэму Пушкина «Руслан и Людмила» как мультимедийное приключение

20 и 21 мая на Основной сцене Александринского театра пройдет премьера спектакля «Руслан и Людмила» режиссера Антона Оконешникова. Режиссер позиционирует свой спектакль как «увлекательное и яркое мультимедийное приключение для детей школьного возраста и их родителей». 12+
Это первая для режиссера постановка для Основной сцены Александринского театра. Ранее режиссер работал на сцене ТЮЗа им. Брянцева (в частности, поставил свой первый спектакль по пушкинской теме — «Сказка о Царе Салтане») и Театра «Карамболь». Также режиссер активно сотрудничает с Александринским театром, в качестве куратора программы «Другая сцена» выпустил в этом проекте спектакли «Драма на шоссе», «Шекспир. Сонеты» и другие. Оконешникова отличает большой интерес к детскому и юношескому театрам, в своих спектаклях режиссер уделяет большое внимание музыке, видеопроекциям и мультимедиа.
В основе постановки «Руслан и Людмила» — одноименная поэма Пушкина, написанная в 1818–1820-х годах. Эта первая законченная поэма Пушкина и одно из самых важных произведений в русской литературе, в основе которого древнерусские былины и фольклор. Сюжет выстроен вокруг Людмилы, дочери князя Владимира. Она похищена неведомой силой прямо со свадебного ложа, и её жених Руслан и три его соперника отправляются на ее поиски.
В спектакле в роли Людмилы зрители увидят артистку Анну Блинову. Руслана сыграет Виктор Шуралёв. В образе князя Владимирв выступит народный артист России Сергей Паршин. За видеопроекции отвечают Константин Щепановский и Олег Михайлов.
Премьерные показы спектакля состоятся 20 и 21 мая, а также 10 и 11 июня.
Напомним, что в мае Большой театр кукол также поставит спектакль по Пушкину.
Полина Никитина