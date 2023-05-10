Большой театр кукол представит пушкинскую «Сказку о царе Салтане» с хоровым пением

16 мая на Основной сцене Большого театра кукол пройдет премьера спектакля Руслана Кудашова «Сказка о царе Салтане». Зрителей ждет много пушкинского текста и отсылки к Древней Руси.



Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться





Спектакль Руслана Кудашова по одноименной сказке Пушкина будет поставлен в традициях «ширмового спектакля» без «живого плана» — то есть артисты будут находится внутри специальной конструкции, а зрители увидят сказочный мир через сквозь щели гигантских «жалюзи». Сказочный, метафоричный мир спектакля создан главным художником БТК Мариной Завьяловой и режиссером Русланом Кудашовым — его образное и стилистическое решение связано с обращением авторов к эстетике древнерусской иконописи и византийским орнаментам. Сама художница так говорит о своей работе над спектаклем: «Я вдохновлялась византийской архитектурой и костюмом, фресками и иконами XII–XV веков, Билибиным и его иллюстрациями. В костюмах для спектакля будут преобладать натуральные ткани: хлопковый бархат и лен разных оттенков с оторочкой из натурального меха. Для каждого костюма принт разрабатывается индивидуально, накатывается вручную на ткань».



Спектакль полностью основан на стихотворном тексте сказки Пушкина, без изменений и сокращений. Но прозвучит текст не традиционно, когда он поделен между исполнителями ролей. В большинстве сцен это хоровые партии монахов и монахинь, волшебным образом появившихся на острове царевича Гвидона. Композитором выступит Игорь Ушаков.



Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться





Это уже третье обращение БТК к этому произведению Пушкина. В 1949 году режиссер Михаил Королев выпустил «Сказку о царе Салтане», а в 1962 году спектакль был обновлен. Представления были поставлены как воздушные сказки с музыкой Римского-Корсакова. В день премьеры, 16 мая, в фойе театра откроется выставка, посвященная истории создания постановок «Сказки о царе Салтане». В рамках экспозиции будут представлены отреставрированные куклы, эскизы, а также другие сохранившиеся артефакты: афиши, программки.



Большой театр кукол активно работает с пушкинскими текстами. В 2021 году режиссёры Владислав Тутак, Ирина Криворукова и Ксения Павлова под руководством своего мастера Руслана Кудашова выпустили премьеру «Сказки о рыбаке и рыбке». Руслан Кудашов в 2011 году поставил в БТК лирическую фантасмагорию «Покаяние и прощение» по мотивам повестей «Станционный смотритель» и «Метель».



Показы спектакля состоятся 16 мая, 10 и 11 июня.

6+

Полина Никитина

