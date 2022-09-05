Александринский театр представит спектакль Валерия Фокина о двух царях по тексту Акунина и с музыкой Бутусова

Фото: alexandrinsky.ru/ Поделиться Поделиться





9, 10, 11 и 13 сентября в Александринском театре пройдут премьерные показы спектакля Валерия Фокина «Один восемь восемь один». Постановка откроет новый сезон и XIII Международный театральный фестиваль «Александринский».

Слоган спектакля «Несколько дней, которые потрясли Россию». Новая работа художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина посвящена нескольким дням из марта 1881 года — между смертью и окончанием правления Александра II и восхождением на престол Александра III.



В своём спектакле Валерий Фокин разворачивает широкую панораму политической жизни России того времени, вставшей перед выбором своего пути. Однако юбилейного, пафосного, «императорского» спектакля ждать не стоит. «Гротескная, цирковая, номерная структура сценического действия намеренно снижает пафос происходящего, но это не отменяет очевидности того, что на арене именно этого цирка вершится история, рушатся-строятся карьеры и частные жизни, а судьба (очень похожая на смерть) ведёт всех к финалу, который предрешён», — обещают создатели.



Фото: alexandrinsky.ru/ Поделиться Поделиться





Иван Волков (Александр II) и Иван Трус (Александр III) разыгрывают диалоги двух императоров, отца и сына. Сцена перенесена в зрительный зал Александринки, то есть того самого императорского театра, где бывали и Александр II, и Александр III, и вообще все русские императоры и члены их семьи, начиная с Николая I. В этом году зданию театра исполняется 190 лет. Бельэтаж, ярусы, ложи становятся декорацией, а вместо партера появляется арена. Этот прием, как объясняет художник Алексей Трегубов, позволяет «воплотить в пространстве чувство взгляда со всех сторон на персонажа», снизить пафос происходящего и увидеть в далеких символах эпохи реальных людей. Из сюрпризов, ожидающих зрителей, можно предположить участие настоящего пони — он засветился на фотографиях.



Фото: alexandrinsky.ru/ Поделиться Поделиться





Спектакль продолжает работу Валерия Фокина с темой российской истории, начатую спектаклем «Рождение Сталина».



Постановка основана на исторической пьесе Бориса Акунина в содружестве c театральным художником Алексеем Трегубовым и музыкантом Вячеславом Бутусовым. Это первый опыт сотрудничества с театром для лидера группы Nautilus Pompilius. Симфонические композиции Вячеслава Бутусова будут звучать как в записи, так и в живом исполнении оркестра театра.



Также в спектакле заняты Пётр Семак, Андрей Калинин, Анна Блинова, Василиса Алексеева, Владимир Лисецкий, Виктор Шуралёв и другие.



18+

Полина Никитина

