В Этнографическом музее покажут более трёхсот предметов XIX — XX веков, связанных с виноделием в России

На новой выставке в Этнографическом обещают показать всё богатство винодельческих традиций Средиземноморья, Черноморья и Каспия: вы узнаете о культуре потребления винограда, вина и сыра как компонентов ритуального повседневного застолья в этих регионах. Музей приводит цитату куратора выставки Лусинэ Гущан о том, как кавказские застолья связаны с античной традицией потребления вина и что вас ждёт на выставке: «Культура застолья на выставке представлена в разных ракурсах: от домашней трапезы в гагаузском доме, мужского застолья в городском духане кавказского города до фамильного пиршества у народов Южного Кавказа. Еще в античную эпоху в культурах с развитым виноградарством, виноделием и, соответственно, винопитием, обязательно было также изготовление и потребление сыров, без которых не обходились ни ритуальные, ни повседневные трапезы. Сыр на протяжении многих веков является продуктом-компаньоном как винограда, так и вина. В зависимости от сезона и сорта напитка в традиции подавались различные виды коровьих, овечьих, козьих и смешанных сыров».

