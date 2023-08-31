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    В Этнографическом музее покажут более трёхсот предметов XIX — XX веков, связанных с виноделием в России

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    На выставке «Виноград и вино. Традиции народов Евразии» вы увидите орудия труда и утварь, связанные с виноделием: предметы, которые использовались для выращивания винограда, приготовления и употребления вина, одежду и даже ритуальные и культовые вещи.

    Фото: Предоставлено организаторами
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    На новой выставке в Этнографическом обещают показать всё богатство винодельческих традиций Средиземноморья, Черноморья и Каспия: вы узнаете о культуре потребления винограда, вина и сыра как компонентов ритуального повседневного застолья в этих регионах. Музей приводит цитату куратора выставки Лусинэ Гущан о том, как кавказские застолья связаны с античной традицией потребления вина и что вас ждёт на выставке: «Культура застолья на выставке представлена в разных ракурсах: от домашней трапезы в гагаузском доме, мужского застолья в городском духане кавказского города до фамильного пиршества у народов Южного Кавказа. Еще в античную эпоху в культурах с развитым виноградарством, виноделием и, соответственно, винопитием, обязательно было также изготовление и потребление сыров, без которых не обходились ни ритуальные, ни повседневные трапезы. Сыр на протяжении многих веков является продуктом-компаньоном как винограда, так и вина. В зависимости от сезона и сорта напитка в традиции подавались различные виды коровьих, овечьих, козьих и смешанных сыров».

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    На временной выставке будут предметы, которые никогда раньше публично не экспонировались, также в музее расскажут, почему древние мудрецы считали, что истина кроется в вине. Вы увидите более трёхсот предметов XIX — XX веков.

    Выставка «Виноград и вино. Традиции народов Евразии» пройдёт с 5 сентября по 31 декабря 2023 г. в Этнографическом музее. 12+

    Фото: Предоставлено организаторами

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