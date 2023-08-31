В кино покажут триллер с Хилари Суонк о материнском возмездии

7 сентября на экраны выходит фильм Майлза Джориса-Пейрафита «Гнев материнский». В главной роли — двукратная обладательница премии «Оскар» Хилари Суонк. Она играет журналистку, которая вынуждена расследовать дело о жестоком убийстве собственного сына. Тем временем второй её сын, полицейский, отчего-то пытается скрыть детали происшедшего. Помочь матери вызывается девушка убитого. Вместе они пытаются докопаться до страшной правды.
Ранее Джорис-Пейрафит стал известен своим историческим триллером «Страна грез» с Марго Робби в главной роли. Идея новой картины пришла ему в голову на съемочной площадке драмы «Как есть» с Чарли Хитоном в 2016 году. Они обсуждали с коллегами «опиоидную эпидемию» 90-х, когда из-за употребления растительных наркотиков погибло множество людей. Это явление и легло в основу фильма.
Продюсером картины стала Эмма Тиллинджер, которая работала ранее с Мартином Скорсезе на фильмах «Волк с Уолл-стрит», «Ирландец», «Молчание», «Остров проклятых», «Отступники» и «Джокер».
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Матвей Пирогов