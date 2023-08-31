В прокат выходит мелодрама о школьном учителе с дислексией

7 сентября в кино — премьера картины Ольги Акатьевой «Я делаю шаг». В центре сюжета — Саша Макаров (Сергей Новосад, «Триггер», «Френдзона»). После окончания педагогического института Саша вынужден вернуться в родной город и начать работать учителем литературы в школе. Проблема лишь в том, что из-за дислексии Саша едва может прочитать даже фамилии учеников в классном журнале.
Съемки фильма проходили в Пскове, Москве и Санкт-Петербурге, причем в Пскове — в знаменитой школе
Кроме дебютанта в полном метре Саши Макарова, в картине сыграли звезды — Мария Аронова («Бригада», «Женский батальонъ»), Равшана Куркова («Пищеблок»), Анастасия Талызина («Дело», «Кентавр»).
Для помощи в работе над проектом создатели фильма обратились в ассоциацию родителей детей с дислексией. Глава ассоциации Мария Пиотровская консультировала режиссера и сценаристов на протяжении всех съемок. Также кинематографистам помогли дети и подростки из центра помощи, которые объяснили, как живут и адаптируются люди с дислексией. По словам Пиотровской, фильм получился достоверным и точным с научной точки зрения.
Режиссер Ольга Акатьева росла в семье потомственных преподавателей и мечтала снять кино о школе и об отношениях и трудностях, которые случаются в любом классе.
Матвей Пирогов