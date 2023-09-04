Историк покажет разные стороны Выборгской стороны

На Выборгской стороне можно найти следы былой индустриальной мощи и архитектурные диковинки. На эту не самую популярную у туристов часть Петербурга будем потом смотреть совсем иначе, зная об удивительных событиях, которые здесь происходили в начале ХХ века. 12+

Выборгская сторона во многом отметилась как «первая». Здесь в 1709 году появился первый в городе храм воинской славы, Сампсониевская церковь — в память о Полтавской битве. А спустя два года неподалеку было организовано первое в Петербурге общегородское кладбище (на нем был похоронен Доменико Трезини, но могилы не сохранилось). На основе госпитальных школ на Выборгской стороне возникла первая в России система военно-врачебного образования. Первый отечественный каучук «родом» с Выборгской стороны. Как и первый в мире дизель, работающий на нефти, отсюда: был изготовлен на заводе «Людвиг Нобель». И первые советские серийные мотоциклы «приехали» из этих мест.

