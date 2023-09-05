Работы Тимура Новикова, Виктора Цоя, Георгия Гурьянова, Владислава Мамышева-Монро покажут на выставке к юбилею «Новых художников»

40-летие группы «Новые художники» пришлось на 2022 год, когда, по выражению организаторов, его не удалось отметить «из-за глобальных геополитических потрясений». В 2023 году вы наконец увидите юбилейный проект с работами Тимура Новикова, Виктора Цоя, Георгия Гурьянова, Владислава Мамышева-Монро и других.

На выставке в музее на набережной Лейтенанта Шмидта обещают показать не только работы «Новых художников», но и связанные с ними «влияния, оммажи, подделки». Учитывая превратности атрибуции вещей лидера «новых» Тимура Новикова и всплеск интереса к нему на фоне открытой в изменённом виде выставки в Русском музее, проект в музее имени Сергея Дягилева вызывает живое любопытство.

Организаторы напоминают, что в 2023 году исполняется сорок лет галерее «Асса», которая находилась в расселённой коммунальной квартире № 84 на улице Воинова (Шпалерной), 24, где, кроме того, был прописан Тимур Новиков. В галерее проходили выставки, концерты, спектакли, модные показы, съемки фильмов. Именно в честь галереи получил название легендарный фильм Сергея Соловьёва. В музее отмечают, что «Новые художники» актуальны для Петербурга и сейчас как минимум потому, что это ключевые для городской культуры фигуры. На экспозиции будут работы более двадцати художников разных поколений, включая детей «новых». Отдельную часть экспозиции составят подделки и прочие артефакты, неизбежные при коммерческом успехе художественного явления.

Е.-Е. Евгений Козлов. «И голоса вы слышите. Дух и? 89. 92. 2004. 2007. 2008. Л.Б. (духи включены)»

Е.-Е. Евгений Козлов. «И голоса вы слышите. Дух и? 89. 92. 2004. 2007. 2008. Л.Б. (духи включены)» Фото: предоставлено организаторами

Проект можно смотреть вместе с уже упомянутой выставкой Русского музея к 65-летию Тимура Новикова и выставкой работ Беллы Матвеевой в пространстве «А — Я» на Невском.



Выставка «Юбилей «Новых художников». Влияния, оммажи, подделки» пройдёт с 8 сентября по 28 октября 2023 в Музее современных искусств им. С.П. Дягилева на набережной Лейтенанта Шмидта, 11. 18+

