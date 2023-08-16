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    «Грот Венеры» Беллы Матвеевой откроется в центре Петербурга

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    Белла Матвеева — одна из знаковых фигур петербургской арт-сцены, неоакадемистка и профессор Новой Академии изящных искусств Тимура Новикова. Выставка «Грот Венеры» отсылает к немецкой средневековой легенде о поэте Тангейзере, который встретил богиню Венеру.

    Фото: предоставлено оргагнизаторами
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    На выставке «Грот Венеры» в пространстве Общества «А — Я» на Невском проспекте вы увидите графические работы художницы, созданные в период с 1990 по 2004 годы, и фильмы «Золото не серебро» и «Воскресение», снятые на шестнадцатимиллиметровую плёнку. Матвеева традиционно переосмысляет европейскую классичность, создавая свежие богемные образы. Согласно легенде, которой посвящено название выставки, немецкий поэт Тангейзер шёл на состязание певцов и встретил богиню Венеру. После этого он, очарованный, провёл семь лет в гроте Венеры. Потом он подумал, что нужно искупить этот грех и отправился к папе Урбану за отпущением грехов, но получил ответ, что скорее папский посох даст побеги, чем Тангейзер получит прощение. Поэт вернулся к Венере, а посох тем временем действительно пустил побеги. Папские посланники не смогли отыскать прощённого Тангейзера — он к этому времени вернулся к Венере.

    В работах Беллы Матвеевой вы найдёте неоакадемическую классичность, декоративность модерна и «пряный» дух начала прошлого века. Организаторы выставки приводят слова Аркадия Ипполитова о том, что работы Матвеевой — живое доказательство тому, что в Петербурге «всегда Серебряный век». Кроме того, выставка может быть интересна всем, кого взволновала история с отложенным открытием выставки «Клин Новикова» в Русском музее: работы Беллы Матвеевой художники называли в числе тех, которые якобы сняли с изначального варианта экспозиции. Но выставочная жизнь Петербурга держится не на одном Русском музее, так что всем интересующимся есть смысл сходить и на «Клин Новикова», и на «Грот Венеры».

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    Выставка «Грот Венеры» пройдёт с 17 августа по 10 сентября 2023. Подробности — по ссылке.

    18+

    Анастасия Семенович

    Фото: предоставлено оргагнизаторами

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