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    Theodor Bastard, Васса Железнова и другие сыграют на бесплатном фестивале «Стороны света»

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    Если лето прошло, а вы еще не нафестивалились, ловите момент — 9 сентября в Юсуповском саду состоится мультикультурный фестиваль «Стороны света». Мероприятие призвано представить все виды традиционной культуры различных этносов, проживающих в России. Вход свободный, по регистрации. 6+

    HAGRIN
    HAGRINФото: vk.com/storonysvetafest
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    Не путайте «Стороны света» с «Частями света» — музыкальный фестиваль признанного властями РФ иноагентом Бориса Гребенщикова* едва ли состоится в обозримом будущем, но «Сторонам» тоже будет чем вас удивить. Например, музыкой — гостей ждут выступления признанных звезд фолк-музыки группы Theodor Bastard, громко заявившей о себе в прошлом году певицы Вассы Железновой, а также коллективов HAGRIN, экспериментаторов в жанре фолк-фьюжн Hodila Izba, черкесской группы Jrpjej и других.

    Hodila Izba
    Hodila IzbaФото: vk.com/storonysvetafest
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    Также будет возможность посетить мастер-классы по игре на гуслях, круговым или татарским танцам, а также послушать лекции, например, о народных песнях или обрядах весенне-осеннего цикла — словом, есть шанс провести очень насыщенный во всех смыслах день.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    *Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

    HAGRIN
    HAGRINФото: vk.com/storonysvetafest
    Hodila Izba
    Hodila IzbaФото: vk.com/storonysvetafest

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