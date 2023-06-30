Минюст внес в реестр иноагентов Бориса Гребенщикова* и издание «Бумага»*

Издания «Бумага»* и Sota.Vision*, образовательная организация «Англо-американская школа Москвы»*, музыкант Борис Гребенщиков*, журналист Андрей Караулов*, политик Андрей Морев*, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов*, бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт*, журналист Алексей Горпинченко* признаны иноагентами. Об обновлении реестра иностранных агентов сообщил в пятницу, 30 июня, Минюст РФ.
Как сказано в публикации ведомства:
— Гребенщиков* выступал с концертами в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, выступал против спецоперации, а также получал поддержку от иностранных источников.
— Караулов* создавал информационный материал иностранного агента для неограниченного круга лиц, распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей России, получал поддержку от иностранных источников.
— «Бумага»* распространяла для неограниченного круга лиц материалы иностранных агентов и недостоверную информацию о решениях и политике властей России, а также о действиях ВС РФ.
С другими обоснованиями можно ознакомиться на сайте ведомства.
*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.