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    «Троицу» везут в Храм Христа Спасителя на целый год. Почему икона могла не приехать туда — и как все-таки приехала

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    3 комментария
    Фото: Великжанин Виктор/Фотохроника ТАСС
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    Икона «Троица» пробудет в Храме Христа Спасителя не 2 недели, как предполагалось ранее, а год. Об этом 3 июня сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    «Завтра я не смогу быть в Лавре именно потому, что в Храме Христа Спасителя будем молиться перед возвращенным образом Святой Троицы, — заявил он в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. — Ну а затем будет в течение года чудотворный образ находиться в Храме Христа Спасителя с тем, чтобы и москвичи, и гости столицы могли поклониться этой великой святыне». После этого икона, по словам патриарха, должна вернуться в Троицкий собор лавры.

    Витрину в храме перед праздником Троицы уже установили. Фото 3 июня демонстрируют РИА Новости.

    По изображению сложно понять возможности этой конструкции в части создания для иконы нужного микроклимата. Между тем, напомним, именно этот вопрос чуть не стал ключевым и чуть было не отменил передачу «Троицы» от Третьяковской галереи, где она хранится с 1929 года, — церкви.

    Расширенный реставрационный совет еще 15 мая собрался по поводу временного экспонирования иконы в храме на праздник Троицы начиная с 4 июня. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как шел разговор между музейщиками и священнослужителями. Первые утверждали, что после прошлогодней транспортировки иконы на праздник «произошла дестабилизация состояния сохранности памятника» и за прошедший год стабилизировать его состояние не вышло (в частности, широко разошлась цитата о 61 участке «с подвижными отставаниями паволоки и левкаса с позолотой»). Глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин просил пояснить — исследовали ли икону детально до перевозки и после, а также — кто отвечал за сам процесс транспортировки.

    В процессе обсуждения выяснилось, что икону год назад выставляли в витрине с пассивным климатом: она лишь немного компенсирует влажностные и температурные перепады, так как предполагает, что сам объект находится в музее с его особыми музейными условиями.

    В итоге совет принял решение о том, что «икона «Святая Троица» Андрея Рублёва не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния».

    В тот же день стало известно, что речь идет не только о временном экспонировании в храме на время праздника, а о полноценной передаче иконы от музея — Русской православной церкви. Об этом решении президента сообщила сама РПЦ. Минкульт подтвердил информацию о передаче иконы на долгосрочное ответственное хранение РПЦ. По словам чиновников, после выставления в Храме Христа Спасителя, «Троицу» должны были увезти на длительную реставрацию, а затем уже переместить в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В министерстве обещали, что перевозка будет проводиться в специальной капсуле.

    Через несколько дней протоирей Леонид Калинин допустил, что именно на праздник в храме могут выставить не саму «Троицу», а один из чудотворных списков — если таково будет решение патриарха.

    Вскоре после обнародования протокола заседания реставрационного совета в Кремле сообщили, что его не знакомили с результатами экспертиз о нестабильном состоянии иконы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал обсуждение этого сложного вопроса с экспертами. Через 3 дня он же заявил, что принято решение все же перенести «Троицу» в Храм Христа Спасителя 4 июня «с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности». Там она, как уточнял Минкульт, проведет 2 недели.

    На следующий день патриарх запретил в служении и освободил от всех должностей Леонида Калинина. Причину сформулировали так: «В связи с воспрепятствованием принесению в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя г. Москвы иконы «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева для молитвенного поклонения в праздник Святой Пятидесятницы».

    3 июня стало известно, что икона пробудет в Храме Христа Спасителя не 2 недели, а год.

    Фото: Великжанин Виктор/Фотохроника ТАСС

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    Комментарии 3

    Михаил Микушин03 Июн 2023 в 21:04
    Даже при Сталине "Троица" стояла в Третьяковке! Думает ему Всевышний грехи за это отпустит? Не поможет!
    +3−0
    Diplot03 Июн 2023 в 20:59
    Не поможет. Молитесь.
    +2−0
    Гость03 Июн 2023 в 20:57
    Прости нас, Андрей Рублёв, мы всё...
    +3−1
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