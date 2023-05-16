Минкульт подтвердил передачу «Троицы» Рублева РПЦ. В ее немузейный график вмешается реставрация

Министерство культуры 16 мая подтвердило опубликованную накануне информацию о том, что президент России Владимир Путин принял решение передать одну из самых известных икон России, важнейший памятник древнерусской живописи XV века — «Троицу» Андрея Рублева на долгосрочное ответственное хранение РПЦ.



По информации ведомства, икона, хранящаяся в Третьяковской галерее с 1929 года, будет выставлена 4 июня, на православный праздник Троицы, в храме Христа Спасителя.



«Далее ей предстоит плановый процесс реставрации, после чего она будет перемещена в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры», — сообщают в министерстве, добавляя, что икона остается частью государственного Музейного фонда России и передается на долгосрочное ответственное хранение.

