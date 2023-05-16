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    Музеи

    Минкульт подтвердил передачу «Троицы» Рублева РПЦ. В ее немузейный график вмешается реставрация

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    Министерство культуры 16 мая подтвердило опубликованную накануне информацию о том, что президент России Владимир Путин принял решение передать одну из самых известных икон России, важнейший памятник древнерусской живописи XV века — «Троицу» Андрея Рублева на долгосрочное ответственное хранение РПЦ.

    По информации ведомства, икона, хранящаяся в Третьяковской галерее с 1929 года, будет выставлена 4 июня, на православный праздник Троицы, в храме Христа Спасителя.

    «Далее ей предстоит плановый процесс реставрации, после чего она будет перемещена в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры», — сообщают в министерстве, добавляя, что икона остается частью государственного Музейного фонда России и передается на долгосрочное ответственное хранение.

    В ведомстве заверяют, что перемещение произведения искусства будут контролировать эксперты, а хранить ее будут в специальной капсуле, где поддерживается температурно-влажностный режим.

    Специалисты по древнерусскому искусству, с которыми неофициально общалась «Фонтанка», говорят, что нынешнее решение по «Троице» — «приговор для хрупкого памятника».

    Напомним, летом 2022 года икону уже вывозили из музея в Троицкий собор в Сергиевом Посаде. После ее возвращения в музей специалисты выявили более полусотни участков с отставаниями паволоки и левкаса с позолотой, в том числе аварийные, а также многочисленные шелушения красочного слоя.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее 16 мая заявил, что передача иконы верующим продиктована «гуманитарными соображениями».

    «Укрывать ее в фондах музея, конечно, не совсем соответствует чаяниям наших верующих», — цитирует слова Пескова РИА Новости.

    7 декабря 2022 года тогдашний директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила, что «Троица» возвращена в постоянную экспозицию музея.

    Напомним, за пару дней до новости о «Троице» стало известно, что (также на временное хранение) из Государственного Эрмитажа РПЦ передадут раку Александра Невского — в Александро-Невскую лавру.

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