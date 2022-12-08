«Сияет в прекрасной витриннице». «Троица» Рублёва вернулась в экспозицию Третьяковской галереи

«Троицу» Сергея Рублёва вернули в постоянную экспозицию Третьяковской галереи, её состояние можно оценить своими глазами.
«Она сейчас находится в экспозиции. Спуститесь и посмотрите на нее. Увидите, в каком она сейчас состоянии и как она сияет в этой прекрасной витриннице», - приводит РИА Новости заявление генерального директора музея Зельфиры Трегуловой 7 декабря.
Специалисты продолжают следить за состоянием иконы.
17 июля «Троицу» впервые после Октябрьской революции вывезли в Троице-Сергиеву лавру, где проходили торжества в честь 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. Приложиться к иконе было нельзя. Меры безопасности, предпринятые в связи с пребыванием бесценного экспоната в храме, называли беспрецедентными.
Спустя два дня Третьяковка сообщила, что «Троицу» вернули в галерею - в депозитарий под наблюдение специалистов, а не в основную экспозицию «Лаврушинский переулок: шедевры русского искусства XI — начала XX века» в разделе «Древнерусское искусство», где она выставлялась обычно.
В конце сентября искусствовед Ксения Коробейникова опубликовала копию протокола заседания расширенного реставрационного совета. В документе было указано, что на иконе обнаружено 61 изменение, некоторые угрожали её существованию. По итогам исследования было решено временно не возвращать в экспозицию пострадавший шедевр.
В Третьяковской галерее тогда попросили «воздержаться от каких-либо преждевременных оценок и выводов, тем более на основании неофициально опубликованного в интернет-пространстве файла».