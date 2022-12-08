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    «Сияет в прекрасной витриннице». «Троица» Рублёва вернулась в экспозицию Третьяковской галереи

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    «Троицу» Сергея Рублёва вернули в постоянную экспозицию Третьяковской галереи, её состояние можно оценить своими глазами.

    «Она сейчас находится в экспозиции. Спуститесь и посмотрите на нее. Увидите, в каком она сейчас состоянии и как она сияет в этой прекрасной витриннице», - приводит РИА Новости заявление генерального директора музея Зельфиры Трегуловой 7 декабря.

    Специалисты продолжают следить за состоянием иконы.

    17 июля «Троицу» впервые после Октябрьской революции вывезли в Троице-Сергиеву лавру, где проходили торжества в честь 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. Приложиться к иконе было нельзя. Меры безопасности, предпринятые в связи с пребыванием бесценного экспоната в храме, называли беспрецедентными.

    Спустя два дня Третьяковка сообщила, что «Троицу» вернули в галерею - в депозитарий под наблюдение специалистов, а не в основную экспозицию «Лаврушинский переулок: шедевры русского искусства XI — начала XX века» в разделе «Древнерусское искусство», где она выставлялась обычно.

    В конце сентября искусствовед Ксения Коробейникова опубликовала копию протокола заседания расширенного реставрационного совета. В документе было указано, что на иконе обнаружено 61 изменение, некоторые угрожали её существованию. По итогам исследования было решено временно не возвращать в экспозицию пострадавший шедевр.

    В Третьяковской галерее тогда попросили «воздержаться от каких-либо преждевременных оценок и выводов, тем более на основании неофициально опубликованного в интернет-пространстве файла».

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