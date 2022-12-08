«Сияет в прекрасной витриннице». «Троица» Рублёва вернулась в экспозицию Третьяковской галереи

«Троицу» Сергея Рублёва вернули в постоянную экспозицию Третьяковской галереи, её состояние можно оценить своими глазами.



«Она сейчас находится в экспозиции. Спуститесь и посмотрите на нее. Увидите, в каком она сейчас состоянии и как она сияет в этой прекрасной витриннице», - приводит РИА Новости заявление генерального директора музея Зельфиры Трегуловой 7 декабря.

Специалисты продолжают следить за состоянием иконы.

17 июля «Троицу» впервые после Октябрьской революции вывезли в Троице-Сергиеву лавру, где проходили торжества в честь 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. Приложиться к иконе было нельзя. Меры безопасности, предпринятые в связи с пребыванием бесценного экспоната в храме, называли беспрецедентными.