После вывоза «Троицы» Рублева из Третьяковки в храм реставраторы выявили последствия, угрожающие ее существованию

В Сети появилась копия протокола заседания расширенного реставрационного совета от 8 сентября, где специалисты доложили о состоянии мирового шедевра искусства — «Троицы» Андрея Рублева, которая временно выдавалась из музея на религиозный праздник в Троице-Сергиевой лавре. Текст выложила искусствовед Ксения Коробейникова в своем телеграм-канале , подлинность подтвердили источники «Фонтанки» из числа участников заседания.

В постановлении совета сказано об изменении стабильного состояния иконы после ее возвращения из Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, о выявлении 61 участка с подвижными отставаниями паволоки и лекваса с позолотой, из которых 5 — аварийные, а также о многочисленных шелушениях красочного слоя, которые, будучи аварийными и грозящими утратами, имеют тенденцию к увеличению.

Уже выявленные и отложенные во времени последствия очевидно серьезны и могут угрожать существованию древнего памятника. При этом многократное реставрационное вмешательство износит его структуру.

«Реставрационный совет считает целесообразным и крайне необходимым принятие на законодательном уровне решений, закрепляющих особый статус за рядом уникальных памятников, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, внешняя выдача которых должна быть безоговорочно запрещена в силу высокой художественной ценности и состояния сохранности».



По итогам исследования принято решение временно не возвращать в экспозицию пострадавший шедевр и продолжать наблюдение за его состоянием в помещении хранения в специальной витрине с постоянным контролем температурно-влажностного режима.

