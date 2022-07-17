«Троицу» Андрея Рублева вывезли из Третьяковки в храм впервые с 1917 года. Рядом разбит палаточный лагерь

Икона Андрея Рублёва «Троица» в ночь на 17 июля была внесена в Троицкий собор в городе Сергиев Посад Московской области. Об этом сообщает телеграм-канал местной газеты «Вперед. Сергиев Посад» . Меры безопасности, предпринятые в связи с пребыванием бесценного экспоната Третьяковской галереи в храме, издание называет беспрецедентными.

«Икона «Троица» Андрея Рублёва вернулась домой — в стены Троице-Сергиевой лавры, — говорится в сообщении . — Её выгрузили прямо на Соборной площади и тут же внесли в Троицкий собор. Собравшихся на время попросили покинуть храм. Братия, насельники и гости монастыря смогли увидеть святой образ позже, когда он уже был установлен в специально подготовленный саркофаг».

«Троица» оказалась в лавре впервые с 1917 года. Именно тогда работу Андрея Рублева вывезли из монастыря на реставрацию, а затем отправили на вечное хранение в Третьяковскую галерею. Приложиться к самой иконе нельзя. «Троицу» вывезли из музея в храм в честь 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и установили справа от алтаря, там, где находится рака с мощами. Образ будет находиться в храме 17 и 18 июля.

Обитель ожидает много паломников, поэтому на эти дни усилены меры безопасности при входе на Красногорскую площадь и в Троице-Сергиеву лавру. Для желающих поклониться иконе оборудован паломнический лагерь «Малый Луч», спальные места подготовлены на стадионе и в спортивном зале школы № 1. Паломников размещают бесплатно, но надо было заранее зарегистрироваться. Палаточный лагерь готовится принять больше тысячи человек.

