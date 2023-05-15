Путин принял решение передать «Троицу» Рублева РПЦ

Согласно данной информации, сначала икона будет год выставляться в Храме Христа Спасителя, а затем отправится в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Напомним, самая знаменитая икона в России, хранившаяся в Третьяковской галерее, летом 2022 года была вывезена оттуда в Троицкий собор в городе Сергиев Посад Московской области — впервые с 1917 года.

После ее возвращения в музей было проведено заседание расширенного реставрационного совета. Специалисты выявили 61 участок с подвижными отставаниями паволоки и лекваса с позолотой, из которых 5 — аварийные, а также многочисленные шелушения красочного слоя, которые, будучи аварийными и грозящими утратами, имеют тенденцию к увеличению. Тогда же они заключили, что выявленные последствия, которые проявятся со временем, могут угрожать существованию памятника. А очередная реставрация — износит его структуру.

После того прецедента, вызвавшего скандал в искусствоведческом сообществе, специалисты просили принять закон, который бы запретил выдачу особо ценных произведений из музеев — в силу состояния их сохранности. Их требования были проигнорированы.



Икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублевым в XV веке, — самое известное его произведение и одна из самых прославленных русских икон. Она хранилась до революции 1917 года в Троице-Сергиевой лавре, а потом распоряжением Советского правительства была передана для реставрации в Центральные государственные реставрационные мастерские. В 1929 году она была передана в Третьяковскую галерею.

