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    Путин принял решение передать «Троицу» Рублева РПЦ

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    Президент Владимир Путин решил передать РПЦ икону «Троица» Андрея Рублева. Об этом 15 мая сообщается на сайте РПЦ.

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    Решение принято, как сказано в публикации, «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих».

    Согласно данной информации, сначала икона будет год выставляться в Храме Христа Спасителя, а затем отправится в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

    Напомним, самая знаменитая икона в России, хранившаяся в Третьяковской галерее, летом 2022 года была вывезена оттуда в Троицкий собор в городе Сергиев Посад Московской области — впервые с 1917 года.

    После ее возвращения в музей было проведено заседание расширенного реставрационного совета. Специалисты выявили 61 участок с подвижными отставаниями паволоки и лекваса с позолотой, из которых 5 — аварийные, а также многочисленные шелушения красочного слоя, которые, будучи аварийными и грозящими утратами, имеют тенденцию к увеличению. Тогда же они заключили, что выявленные последствия, которые проявятся со временем, могут угрожать существованию памятника. А очередная реставрация — износит его структуру.

    После того прецедента, вызвавшего скандал в искусствоведческом сообществе, специалисты просили принять закон, который бы запретил выдачу особо ценных произведений из музеев — в силу состояния их сохранности. Их требования были проигнорированы.

    Икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублевым в XV веке, — самое известное его произведение и одна из самых прославленных русских икон. Она хранилась до революции 1917 года в Троице-Сергиевой лавре, а потом распоряжением Советского правительства была передана для реставрации в Центральные государственные реставрационные мастерские. В 1929 году она была передана в Третьяковскую галерею.

    Это не первый случай церковной реституции в России за последние дни. Так, на минувших выходных стало известно о передаче в безвозмездное пользование на 49 лет с правом продления из Государственного Эрмитажа раки Александра Невского — таково было решение Минкультуры России. Директор Эрмитажа и глава Союза музеев России Михаил Пиотровский выражал надежду, что это не создаст прецедент.

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