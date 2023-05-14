Глава Эрмитажа о победе РПЦ: «Превращение дискуссии в открытую борьбу вреднее, чем изменение места экспонирования»

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский 14 мая прокомментировал подписание документов о передаче саркофага Александра Невского РПЦ. Ранее стало известно, что соответствующий приказ подписали в Минкульте и музей только исполняет поручение учредителя.
Пиотровский начал с того, что напомнил, как Эрмитаж четырежды спасал экспонат — дважды от переплавки в
«Сегодня эта ответственность на
Комментируя решение, Михаил Пиотровский заключил, что, с учетом геополитического момента, для социального мира «сегодня сакральное значение памятника важнее его художественной ценности».
«Десятилетиями ситуация была обратной, и именно значение гробницы как памятника русского искусства было основой ее защиты, которая дорого стоила Эрмитажу и его руководителям», — напомнил он.
Отвечая критикам, выражавшим ранее беспокойство, что теперь последует волна подобных реституционных требований, глава музея заявил, что не считает, что создается прецедент: «Каждый случай уникален, в частности, в отношении понятия справедливости и эмоциональной составляющей».
«Всякое размещение художественного шедевра в общественном пространстве — риск, — заключил он в конце. — В музее он меньше, чем в церкви, однако превращение дискуссии в открытую борьбу вреднее для общественного согласия, чем изменение места экспонирования».
Напомним, ранее «Фонтанка» рассказала о том, каким образом многолетний спор Эрмитажа и РПЦ вокруг раки Александра Невского решился не в пользу музея и когда осуществится передача.