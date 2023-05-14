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    Глава Эрмитажа о победе РПЦ: «Превращение дискуссии в открытую борьбу вреднее, чем изменение места экспонирования»

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    Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский 14 мая прокомментировал подписание документов о передаче саркофага Александра Невского РПЦ. Ранее стало известно, что соответствующий приказ подписали в Минкульте и музей только исполняет поручение учредителя.

    Пиотровский начал с того, что напомнил, как Эрмитаж четырежды спасал экспонат — дважды от переплавки в 1920-е годы, потом в Великую Отечественную и, наконец, нынешней кропотливой реставрацией.

    «Сегодня эта ответственность на 49 лет передается Церкви, — продолжил он. — Согласно договору, заключенному между Эрмитажем и Санкт-Петербургской епархией, утвержденному и согласованному Патриархом Московским и всея Руси и Министром культуры Российской Федерации, Церкви предстоит воссоздать те уникальные условия состояния воздуха, которые созданы огромным трудом в Эрмитаже. Без этого хрупкая гробница погибнет».

    Комментируя решение, Михаил Пиотровский заключил, что, с учетом геополитического момента, для социального мира «сегодня сакральное значение памятника важнее его художественной ценности».

    «Десятилетиями ситуация была обратной, и именно значение гробницы как памятника русского искусства было основой ее защиты, которая дорого стоила Эрмитажу и его руководителям», — напомнил он.

    Отвечая критикам, выражавшим ранее беспокойство, что теперь последует волна подобных реституционных требований, глава музея заявил, что не считает, что создается прецедент: «Каждый случай уникален, в частности, в отношении понятия справедливости и эмоциональной составляющей».

    «Всякое размещение художественного шедевра в общественном пространстве — риск, — заключил он в конце. — В музее он меньше, чем в церкви, однако превращение дискуссии в открытую борьбу вреднее для общественного согласия, чем изменение места экспонирования».

    Напомним, ранее «Фонтанка» рассказала о том, каким образом многолетний спор Эрмитажа и РПЦ вокруг раки Александра Невского решился не в пользу музея и когда осуществится передача.

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    ЭрмитажАлександр НевскийАлександро-Невская лавраРеституция
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    Комментарии 31

    Гость14 Мая 2023 в 20:17
    "...Церкви предстоит воссоздать те уникальные условия состояния воздуха..." Ну да, ну да... Судя по состоянию тех памятников культуры, переданным РПЦ, которая не особо вкладывается в их сохранность и ремонт, то можно уже предполагать кто будет создавать те самые "уникальные условия". Государство, кто же еще? А попы будут за гроши экскурсии водить. Еще в 2010 год издание "Благовест-ИНФО" выложило статью "Известные искусствоведы выразили тревогу по поводу сохранности музейных ценностей, передаваемых РПЦ". Там же "...игнорирование мнения экспертного сообщества при разработке законопроекта о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной и муниципальной собственности, может привести и уже в ряде случаев приводит к необратимой утрате национальных художественных и исторических ценностей..."
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