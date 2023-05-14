Глава Эрмитажа о победе РПЦ: «Превращение дискуссии в открытую борьбу вреднее, чем изменение места экспонирования»

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский 14 мая прокомментировал подписание документов о передаче саркофага Александра Невского РПЦ. Ранее стало известно, что соответствующий приказ подписали в Минкульте и музей только исполняет поручение учредителя. Пиотровский начал с того, что напомнил, как Эрмитаж четырежды спасал экспонат — дважды от переплавки в 1920-е годы, потом в Великую Отечественную и, наконец, нынешней кропотливой реставрацией.

«Сегодня эта ответственность на 49 лет передается Церкви, — продолжил он. — Согласно договору, заключенному между Эрмитажем и Санкт-Петербургской епархией, утвержденному и согласованному Патриархом Московским и всея Руси и Министром культуры Российской Федерации, Церкви предстоит воссоздать те уникальные условия состояния воздуха, которые созданы огромным трудом в Эрмитаже. Без этого хрупкая гробница погибнет».



Комментируя решение, Михаил Пиотровский заключил, что, с учетом геополитического момента, для социального мира «сегодня сакральное значение памятника важнее его художественной ценности».

«Десятилетиями ситуация была обратной, и именно значение гробницы как памятника русского искусства было основой ее защиты, которая дорого стоила Эрмитажу и его руководителям», — напомнил он.

Отвечая критикам, выражавшим ранее беспокойство, что теперь последует волна подобных реституционных требований, глава музея заявил, что не считает, что создается прецедент: «Каждый случай уникален, в частности, в отношении понятия справедливости и эмоциональной составляющей».

