Эрмитаж передаст раку Александра Невского РПЦ

Как стало известно «Фонтанке», 10 мая директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подписал договор с митрополитом Варсонофием о передаче Русской православной церкви саркофага Александра Невского. По информации нашего источника, теперь полуторатонное произведение искусства, выполненное из серебра, будет перемещено из музея в Александро-Невскую лавру.



Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





Информацию «Фонтанке» подтвердили в Эрмитаже.

«Приказ Министерства культуры Российской Федерации о передаче подписан первым замминистра Сергеем Обрывалиным, — сказали «Фонтанке» в пресс-службе. — Музейная коллекция Государственного Эрмитажа является государственной собственностью и управляется Музейным фондом Российской Федерации. Учредителем Эрмитажа является Правительство Российской Федерации. Находится под покровительством президента. Договор между Епархией и Эрмитажем в настоящий момент до конца еще не оформлен».



В отношении сроков физической передачи пока сведения расходятся. Источник «Фонтанки» уверяет, что ее передадут «на Троицу», то есть в начале июня. В то время как в Эрмитаже поясняют, что передать экспонат с такой скоростью технически невозможно в силу множества условий. И реально это может произойти к концу года.

Вопросы о передаче из Государственного Эрмитажа саркофага Александра Невского поднимались в течение многих лет. В конце декабря 2021 года Патриарх Кирилл призвал вернуть раку Александра Невского из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру и «продолжить общие усилия, направленные на восстановление исторической справедливости, то есть «на возвращение раки в то место, из которого она насилием была изъята».



Позицией Эрмитажа было, что в 1920-е это уникальное произведение русского декоративно-прикладного искусства власти СССР хотели отправить на переплавку. Однако музейщики отстояли саркофаг — взамен этого в переплавку были отданы серебряные монеты из коллекции Эрмитажа.

Последние годы музей занимался реставрацией этого комплекса украшений гробницы Александра Невского. В конце 2021 года в пресс-службе Эрмитажа говорили, что «реставрация продлится ещё как минимум два года».

«Ведется подготовка документов. Как только все будет окончательно оформлено, мы опубликуем на сайте Эрмитажа все подробности, связанные с этим», — сказали «Фонтанке» в музее, предложив также ожидать публикаций на сайтах госорганов — в Администрации президента и у Минкульта.



Мощи Александра Невского хранились в малой раке во Владимире с 1695 года. В 1724-м по велению Петра I их перевезли в Петербург и позже поместили малую раку в новую, большую. Мемориальный комплекс из серебра весом в полторы тонны хранился на втором этаже Благовещенской церкви. Рака простояла там менее ста лет, однако в XVIII веке от тяжести пол — а перекрытия в церкви деревянные — начал проваливаться. Было решено построить Троицкий собор, куда ее и перенесли.

В 1922 году мощи вскрыли, они хранились в Казанском соборе и вернулись в Лавру в 1989 году.