FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -11
73.23р82.94р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

В РПЦ вновь подняли вопрос о возвращении раки Александра Невского. Эрмитаж платил за нее серебром

9
Печать

Патриарх Кирилл призвал вернуть раку Александра Невского из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру — пишет 27 декабря официальный сайт Московского Патриархата.

Согласно опубликованной информации, заявление о необходимости «продолжить общие усилия, направленные на восстановление исторической справедливости, то есть «на возвращение раки в то место, из которого она насилием была изъята», было сделано после ознакомления с рапортом председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона.

В РПЦ напоминают, что неоднократно призывали «вернуть раку Церкви», однако Эрмитаж выступает за создание копии, которая могла бы быть освящена и передана Лавре.

«Святейший Патриарх Кирилл выступает против создания такой копии, подчеркивая, что рака "уникальна, и эта уникальность не должна теряться созданием копии"», — говорится в сообщении пресс-службы Патриарха.

В то же время директор Эрмитажа Михаил Пиотровский неоднократно напоминал историю, каким образом саркофаг (а именно так официально называется экспонат), выполненный из серебра весом около полутора тонн, оказался в музее. В 1920-е это уникальное произведение русского декоративно-прикладного искусства власти СССР хотели отправить на переплавку, как и иконостас Казанского собора, с которым это и было сделано. Однако музейщики Эрмитажа и Русского музея отстояли саркофаг — взамен этого в переплавку были отданы серебряные монеты из коллекции Эрмитажа (те, что музей имел более чем в одном экземпляре). Далее во время Великой Отечественной войны Эрмитаж занимался спасением стоившего музею столь дорого экспоната — саркофаг был эвакуирован в Свердловск, информация о чем опубликована и на сайте пресс-центра Александро-Невской лавры.

В настоящее время Эрмитаж уже долгое время занимается реставрацией экспоната. В связи с новым возвращением к теме, обсуждаемой уже не один год, музей 27 декабря напомнил:

«Эрмитаж продолжает вести переговоры с представителями Русской православной церкви, — говорится в сообщении пресс-службы учреждения культуры. — В настоящее время комплекс украшений гробницы Александра Невского находится в реставрации, которая продлится ещё как минимум два года».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

angel of death
историческим экспонатам - место в музее
не надо смешивать культурные места с религиозными
kolpankolpan
Попам неймется.Исаакий им подавай. Раку. Потом потребуют церковные Земли. Потом Крестьян приписать как при царях, для работ.
Денеб
Жадные ручонки РПЦ тянутся к всему, до чего могут достать...."Табачный патриарх" хозяйствует....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний