«Возможность одностороннего разрыва». Эрмитаж назвал условия договора с лаврой о передаче раки Александра Невского

Государственный Эрмитаж 14 мая прокомментировал некоторые пункты договора о передаче мемориального комплекса гробницы Александра Невского в безвозмездное временное пользование. Напомним, накануне «Фонтанка» первой сообщила о подписании этого документа, а позже рассказала подробности, как к нему пришли.



Музей рассказал, что памятник передается на 49 лет с возможностью продления этого срока. Договор, подписанный директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским и митрополитом Варсонофием, утвержден и согласован Минкультом и патриархом.

