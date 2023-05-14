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    Музеи

    «Возможность одностороннего разрыва». Эрмитаж назвал условия договора с лаврой о передаче раки Александра Невского

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    Государственный Эрмитаж 14 мая прокомментировал некоторые пункты договора о передаче мемориального комплекса гробницы Александра Невского в безвозмездное временное пользование. Напомним, накануне «Фонтанка» первой сообщила о подписании этого документа, а позже рассказала подробности, как к нему пришли.

    Музей рассказал, что памятник передается на 49 лет с возможностью продления этого срока. Договор, подписанный директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским и митрополитом Варсонофием, утвержден и согласован Минкультом и патриархом.

    «Передача осуществляется Эрмитажем исходя из особого значения, которое сегодня приобрел образ святого благоверного великого князя Александра Невского как небесного покровителя российского воинства и отечественной дипломатии, — говорится в сообщении. — Встреча надгробия и мощей на территории Александро-Невской лавры станет знаком особого общественного и духовного единения».

    В музее напомнили, что спасали произведение искусства не единожды — от переплавки, от бомбежек в Великую Отечественную и, конечно, от времени: последняя реставрация ведется с 2011 года.

    Поэтому в договоре прописаны обязательные требования к условиям хранения и реставрации экспоната и в случае их несоблюдения музей имеет право в одностороннем порядке разорвать договор.

    «Свято-Троицкая Александро-Невская лавра обязуется создать определенный специалистами Государственного Эрмитажа температурно-влажностный режим, включая специальную витрину, — говорится в сообщении музея. — Этот режим невероятно строгий, поскольку сам памятник очень хрупок. Передача мемориального комплекса гробницы Александра Невского будет осуществлена только после утверждения Эрмитажем наличия условий, обеспечивающих его сохранность».

    В Эрмитаже также сообщили, что основную часть гробницы передадут до 1 декабря, остальную — по завершении реставрации.

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