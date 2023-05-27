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    Патриарх запретил в служении протоиерея, который «препятствовал» перенесению «Троицы» в храм

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    Указом патриарха со всех занимаемых должностей освобожден протоиерей Леонид Калинин. Кирилл считает, что он пытался не допустить перенос иконы «Святая Троица» в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя.

    Про указ 27 мая пишет пресс-служба РПЦ, подписан он был накануне. Калинин до сего дня был настоятелем храма Священномученика Климента, папы Римского в Москве, председателем экспертного совета по церковному искусству, епархиальным древлехранителем и членом Патриаршего совета по культуре. Кирилл запретил его в священнослужении.

    Калинин, пишет РБК, отказался комментировать решение патриарха. РИА Новости он сказал, что «его дальнейшая деятельность зависит от решения патриарха Кирилла». В интервью РБК ранее он сообщал, что икона должна быть помещена в специальный бокс и только потом выставлена в храме, но на нынешнем этапе переговоров у него «возникло много вопросов, касающихся подготовки перевозки и размещения иконы в Троицком соборе».

    Решение передать «Троицу» из Третьяковской галереи РПЦ было принято Владимиром Путиным 15 мая. Планируется, что на год она будет выставлена в Храме Христа Спасителя в Москве, а потом займет историческое место в Троицком соборе в Сергиевом Посаде.

    Музейщики и специалисты по реставрации говорят, что икона может переезд не пережить. Подробнее о сторонах и мнениях в материале «Фонтанки».

    «Троица» в музее с 1929 года.

    © Фонтанка.Ру

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