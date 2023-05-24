Кремль обсудит с экспертами вопрос о сроках передачи РПЦ иконы «Троица»

Кремль будет обсуждать с экспертами сроки передачи иконы «Троица» из Третьяковской галереи РПЦ. Об этом 24 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Он назвал тему «очень серьезной» и отметил, что Кремль будет выяснять детали, сообщает «Интерфакс». Так Песков прокомментировал мнение, что сроки передачи иконы нужно сдвинуть, потому что для неё нужно подготовить оптимальные условия хранения.

По словам Пескова, до подписания указа о передаче иконы в РПЦ Кремль не получал экспертных заключений о ее нестабильном состоянии.