    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, вос

    764мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.17eur86.55

    Кремль обсудит с экспертами вопрос о сроках передачи РПЦ иконы «Троица»

    1227
    6 комментариев

    Кремль будет обсуждать с экспертами сроки передачи иконы «Троица» из Третьяковской галереи РПЦ. Об этом 24 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Он назвал тему «очень серьезной» и отметил, что Кремль будет выяснять детали, сообщает «Интерфакс». Так Песков прокомментировал мнение, что сроки передачи иконы нужно сдвинуть, потому что для неё нужно подготовить оптимальные условия хранения.

    По словам Пескова, до подписания указа о передаче иконы в РПЦ Кремль не получал экспертных заключений о ее нестабильном состоянии.

    Ранее реставрационный совет Третьяковской галереи заключил, что икона «не подлежит выдаче 4 июня» из-за «сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений».

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ


    «Я тут не ищу персонально, кого надо расстрелять». О чем поспорили на заседании в Третьяковке по поводу «Троицы»

    Решение о передаче «Святой Троицы» Андрея Рублева из Третьяковской галереи РПЦ было принято президентом РФ Владимиром Путиным 15 мая. В публикации РПЦ отмечалось, что это сделано в ответ на многочисленные просьбы верующих. По плану, икона будет год выставляться в Храме Христа Спасителя, а затем ее переместят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

    Затем Минкульт сообщил, что икону выставят в Храме Христа Спасителя 4 июня — на православный праздник Троицы. В ведомстве отметили, что после этого «Троицу» планово отреставрируют и уже потом отправят в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

    Собеседники «Фонтанки» в научной среде решение о передаче иконы назвали «приговором для хрупкого памятника». Эксперты отмечали, что после временной выдачи «Троицы» из Третьяковской галереи на праздник в Троице-Сергиевой лавре в июле прошлого года состояние иконы ухудшилось. Сообщалось о выявлении 61 участка с подвижными отставаниями паволоки и левкаса с позолотой.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТроицаИконаКремльДмитрий Песков
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close