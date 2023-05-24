Кремль обсудит с экспертами вопрос о сроках передачи РПЦ иконы «Троица»

Кремль будет обсуждать с экспертами сроки передачи иконы «Троица» из Третьяковской галереи РПЦ. Об этом 24 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он назвал тему «очень серьезной» и отметил, что Кремль будет выяснять детали, сообщает «Интерфакс». Так Песков прокомментировал мнение, что сроки передачи иконы нужно сдвинуть, потому что для неё нужно подготовить оптимальные условия хранения.
По словам Пескова, до подписания указа о передаче иконы в РПЦ Кремль не получал экспертных заключений о ее нестабильном состоянии.
Ранее реставрационный совет Третьяковской галереи заключил, что икона «не подлежит выдаче 4 июня» из-за «сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений».
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Решение о передаче «Святой Троицы» Андрея Рублева из Третьяковской галереи РПЦ было принято президентом РФ Владимиром Путиным 15 мая. В публикации РПЦ отмечалось, что это сделано в ответ на многочисленные просьбы верующих. По плану, икона будет год выставляться в Храме Христа Спасителя, а затем ее переместят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
Затем Минкульт сообщил, что икону выставят в Храме Христа Спасителя 4 июня — на православный праздник Троицы. В ведомстве отметили, что после этого «Троицу» планово отреставрируют и уже потом отправят в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
Собеседники «Фонтанки» в научной среде решение о передаче иконы назвали «приговором для хрупкого памятника». Эксперты отмечали, что после временной выдачи «Троицы» из Третьяковской галереи на праздник в Троице-Сергиевой лавре в июле прошлого года состояние иконы ухудшилось. Сообщалось о выявлении 61 участка с подвижными отставаниями паволоки и левкаса с позолотой.