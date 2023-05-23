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    Состояние «Троицы» Рублева не позволяет ее вывозить из музея. Обнародован протокол заседания в Третьяковке

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    «Фонтанка» изучила протокол заседания расширенного реставрационного совета Третьяковской галереи от 15 мая. На собрании музейных специалистов с участием представителей РПЦ обсуждалось состояние сохранности иконы «Святая Троица» Андрея Рублева, утверждение реставрационного задания и позиция Третьяковской галереи по ключевому вопросу – о том, возможно ли перемещение сверхценного произведения искусства за пределы музея.

    В постановлении, которое подводит итог 20-страничной дискуссии музейных профессионалов и представителей РПЦ, среди прочего, говорится:

    «Икона «Святая Троица» Андрея Рублёва не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений. В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника».

    Кроме того, реставраторы настаивают, что тяжелые для памятника последствия стали результатом поездки иконы летом 2022 года в Троице Сергиеву лавру на богослужение. По их словам, из-за этого «произошла расконсервация памятника, что объективно подтверждается результатами мониторинга состояния его сохранности».

    «В настоящее время состояние сохранности иконы «Святая Троица» определяется специалистами как сложное и нестабильное», – говорится в документе.

    Ситуация уже подробно обсуждалась на предыдущем заседании реставрационного совета, информация из которого впечатлила общественность цифрами: так, одних участков с подвижными отслаиваниями паволоки и лекваса с позолотой было выявлено 61.

    Напомним, 15 мая стало известно о решении передать «Святую Троицу» Андрея Рублева из Государственной Третьяковской галереи Русской православной церкви. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте патриархии, сначала икона будет год выставляться в Храме Христа Спасителя, а затем отправится в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

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